Информацию о товарных знаках в системе маркировки будут сверять с данными Роспатента

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Роспатент, Минпромторг РФ и оператор системы маркировки ООО "Оператор-ЦРПТ" подписали соглашение, в соответствии с которым информация о товарных знаках, содержащаяся в системе маркировки, будет сверяться с данными Роспатента. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Роспатента.

"Благодаря такому сотрудничеству появится возможность сверять заявленные в системе маркировки товарные знаки с информацией о них в Роспатенте. В системе маркировки будет содержаться информация о товарных знаках, которую указывают ее участники", - цитирует пресс-служба руководителя Роспатента Григория Ивлиева.

Уточняется, что оператор также получит доступ к таким сведениям как географическое указание, наименование места происхождения товаров. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что так как готовится внедрение маркировки для молочной продукции и бутилированной воды, то защита таких данных станет особенно востребованной, потому что они часто содержатся в названии продукции из этих товарных групп.

"Система маркировки - это, в первую очередь, достоверная, доступная, точная информация о товарах. Потребителю она дает уверенность в качестве, легальности продукции. А предоставление доступа Роспатента к ее данным расширяет возможности для добросовестного бизнеса - как отечественного, так и зарубежного", - цитирует Евтухова пресс-служба Роспатента.

В пресс-службе добавили, что Роспатент, в свою очередь, получит доступ к данным системы маркировки.

"Соглашение об информационном взаимодействии направлено на обеспечение защиты интеллектуальных прав владельцев товарных знаков и обладателей исключительных прав на географическое указание или наименование места происхождения товара. В соответствии с документом Роспатент получит доступ к данным из системы маркировки, а оператор - к сведениям о зарегистрированных средствах индивидуализации", - говорится в сообщении.

О маркировке

Внедряемая в России система маркировки товаров с помощью двухмерного кода Data Matrix призвана отслеживать легальность и качество товара, она уже стала обязательной для лекарств, обуви и ряда других товаров. С 20 января 2021 года стартовала добровольная маркировка молочной продукции, обсуждается введение маркировки бутилированной воды. К 2024 году в России предполагается создать единую национальную систему маркировки для всех товарных групп.