Что обязательная маркировка расскажет покупателю о товаре? Узнаем с помощью смартфона

По данным Центра развития перспективных технологий, почти половина — 43% — россиян так или иначе сталкивалась с контрафактом. Приятного мало. Но как все-таки узнать, подлинный товар ты покупаешь или нет? Теперь в этом должно помочь специальное приложение "Честный знак". Редактор ТАСС разбиралась, как именно

С 1 июля в России вводится обязательная маркировка обуви, табака и лекарств. Так что, если в магазине вам попадутся ботинки или пачка сигарет без специального кода на упаковке, это сигнал, что товар с большой вероятностью — контрафактный. С лекарствами пока не все так строго: если препарат произвели до 1 июля, то он может продаваться и без маркировки до истечения срока годности. Также в пилотном режиме сейчас тестируется маркировка духов, фотоаппаратов, шин, воды, молочных продуктов и других групп товаров — для них запрет на продажу без Data Matrix кода наступит позднее. Как создается маркировка

Зачем она нужна, понятно — пресечь поток контрафакта. Маркировка позволяет отследить путь товара от выпуска или ввоза в страну до продажи потребителю. Генерирует и выдает Data Matrix коды оператор системы, утвержденный правительством, — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), а движение товара фиксирует система "Честный знак", к которой привязано одноименное приложение. Все идентификаторы уникальные и повторяться не могут. В ЦРПТ объяснили, что работает это так: производитель передает в базу данных описание товара и свои реквизиты. Система по заказу компании выпускает необходимое количество уникальных кодов и отправляет их по защищенным каналам связи. Затем изготовитель наносит их на товары и регистрирует в базе данных. После этого все передвижения вещи отслеживаются и записываются. Но все, что здесь нужно рядовому покупателю, — быть уверенным, что он покупает качественный товар. Так какую из всей этой информации непосредственно он может узнать? В приложении есть три главные опции — проверить Data Matrix код, штрих-код и другие знаки на упаковке. Разбираем по порядку каждую из них. Код Data Matrix Это своеобразный цифровой паспорт, который вещь получает на заводе. В нем зашифрованы все данные о ней: страна-производитель, срок годности, материалы и т.д. И чтобы понять, подлинный перед вами товар или нет, нужно этот код отсканировать. Вспоминаю про пару коробок с обувью, которая ждет своего часа еще с допандемийных времен. На них действительно обнаруживается нужный код, хотя на момент покупки маркировка обуви была еще в стадии эксперимента. И что в итоге показывает приложение?

Самое главное: код подлинный.

Товарная группа продукта: в данном случае это обувь.

Наименование: 049-011-20203 полуботинки для активного отдыха женские, спилок / текстиль синий, Thomas Munz, размер 37-й.

Текущее состояние: "Код маркировки выбыл. Товар выбыл". В ЦРПТ объяснили, что формулировки кодов могут отличаться в зависимости от вида товаров. Так, для табака коды состояния довольно лаконичные — в аналогичной ситуации было просто "выбыл", а вот для обуви уже более подробные. Но в целом они дают понять, где должен находиться этот товар. В моем случае понятно — я уже купила эту обувь. "В обороте" или "в продаже" означают одно и то же — товар должен быть в магазине. А вот статус "нанесен" на товаре, который уже стоит на полке у продавца, может говорить о контрафактном изделии, ведь этот статус означает, что изделию еще полагается быть у производителя. Хотя и существует вероятность временного лага — до покупателя товар дошел быстрее, чем система зафиксировала изменения. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать этот момент более удобным для потребителя, — отметили в ЦРПТ. — Но пока эти статусы более техничные". А вот если "код не найден в системе", то скорее всего товар продается с нарушением и можно воспользоваться еще одной немаловажной функцией приложения — отправить жалобу. Также вижу: Дату проверки: 18.06.2020.

Код маркировки, состоящий из множества букв и цифр.

Собственника товара: ООО "Томас Мюнц Рус".

Бренд: Thomas Munz.

Модель производителя: по этому артикулу получилось найти пару в интернет-магазине производителя.

Страну производства: Китай.

Вид обуви: полуботинки.

Материал верха: спилок, то есть разновидность кожи.

Материал подкладки: текстиль.

Материал низа: ТЭП, то есть подошва из термопластичной резины.

Размер: 37.

Название товара на этикетке: в данном случае совпадает с тем же, что указано в графе "наименование".

Документ соответствия и код товара в ТН ВЭД ЕАЭС. Вот эта информация техническая и для потребителя не важна. Кстати, стоит помнить, что Data Matrix наносится именно на упаковку, а не на само изделие, так что в случае с обувью в некоторых магазинах для проверки кода до покупки придется попросить консультанта принести коробку. Зато удобно, когда вся обувь на витринах уже выставлена в них. Проверка штрих-кода Она позволяет получить информацию об изделии, которая находится в Национальном каталоге товаров. То есть это может быть любой продукт, а не только те, что участвуют в обязательной маркировке. От того, насколько подробно производитель заполнил карточку товара, зависит, сколько данных вы узнаете.

Решаю проверить лак для волос. И приложение выдает достаточно много данных: об условиях хранения, материале упаковки, бренде и стране-производителе, составе, объеме и габаритах упаковки, а также полном названии товара. Там даже было его фото. Впрочем, не все проверки здесь оказались такими же информативными. Например, в карточке антибактериального геля, кроме названия товара и производителя, больше ничего и не было. Проблема в том, что сейчас в каталоге не все товары подробно описаны, объяснили в ЦРПТ. Но они рассчитывают в ближайшее время привлечь больше производителей, объяснив им конкурентную пользу от хорошо заполненного описания продукта. И все-таки важно понимать, этот пункт не про подлинность конкретной вещи, он только призван дать еще больше информации в целом про категорию этого изделия. Распознавание знаков

Оно помогает разобраться с условными обозначениями на упаковке или бирках, чтобы понять, как утилизировать товар или ухаживать за ним. Проводим такую проверку все на том же лаке для волос — оказалось, что на косметике и бытовой химии достаточно много дополнительных знаков. Совет — фотографировать тару нужно так, чтобы знаки оставались вверху экрана. Тогда всплывающие объяснения не будут их закрывать. Делаю фото, и на экране появляется список расшифровок всех обозначений. ЕАС — единый знак для продукции на рынках государств — членов Таможенного союза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Подтверждает, что товар отвечает минимальным требованиям союза.

Треугольник, состоящий из стрелок, означает, что упаковку можно переработать. А цифра внутри говорит о типе материала: в данном случае это 41, то есть металл.

Есть и второй знак, связанный с экологией, так называемая зеленая точка (состоит из двух стрелок, заключенных в круг). Изначально она была запатентована в Германии, когда там была создана "Дуальная система" (DSD) по сбору и утилизации мусора. В России не имеет фактической силы, лишь указывает, что товар в принципе может быть переработан.

Круглые знаки с зеркальцем и перечеркнутой посудой указывают на то, что тара предназначена только для косметики и содержит продукт, который нельзя есть.

Огонь в ромбе означает воспламеняющиеся вещества. Кстати, если при этом есть еще и знак "F+" (не в данном случае), то это сигнализирует "крайне опасно" — перевозить и хранить такие жидкости нужно с максимальной осторожностью.

И знак нетто рядом с объемом продукта без учета упаковки. При этом каждый знак подсвечивается цветной рамкой, а напротив описания стоит кружок соответствующего цвета, чтобы не запутаться. По словам представителей ЦРПТ, сейчас система может распознавать около 40–50 самых распространенных знаков, но со временем их должно стать больше. Кроме того, разработчики рассказали о задумке расширить функционал, чтобы, например, при наведении на значок переработки можно было перейти на карту с точками сбора вещей для утилизации. Кроме того, в приложении можно отсканировать еще и QR-код с чека: в этом случае оно просто продублирует данные из него, типа, суммы покупки, магазина, имени кассира и т.п. Как работают с жалобами Если покупателю от системы нужно подтверждение, что купленный товар подлинный, то ей от него требуется информация о нарушениях. Если код не находится или товар не соответствует описанию в приложении, то можно отправить жалобу, нажав соответствующую кнопку. В настоящий момент претензии копятся в системе "Честного знака", но когда работа с государственными ведомствами будет полностью налажена, они уйдут им на обработку. Тем более что, пока проект оставался пилотным, нарушения фактически еще и не были нарушениями.

Кстати, если вы любите геймификацию процессов и не прочь поучаствовать в акциях, приложение предлагает выполнять задание — купив промаркированный товар, нужно отсканировать сначала QR-код на чеке, а затем Data Matrix. Пользователь получает возможность денежного выигрыша, а оператор формирует массив данных о работе системы. По данным на 11 июня, пользователи уже проверили с помощью приложения более 6 млн товаров. Будет ли покупатель получать обратную связь по своей заявке, остается под вопросом. Конечно, хотелось бы. Но это зависит от того, как получится выстроить взаимодействие все с теми же госорганами. Ведь проверку по жалобам проводят именно они. Где искать маркированный товар

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