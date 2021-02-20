В Австрии заявили, что изучают запрос России о производстве "Спутника V"

ВЕНА, 20 февраля. /ТАСС/. Австрия изучает запрос России о готовности производить российскую вакцину против нового коронавируса "Спутник V" на производственных мощностях австрийских компаний. Об этом сообщил в субботу ТАСС представитель австрийского правительства.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский ранее сообщил ТАСС, что посольство передало австрийскому правительству информацию о готовности Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) производить вакцину "Спутник V". Он прокомментировал заявление главы РФПИ Кирилла Дмитриева в интервью австрийской радиостанции О-1, что РФ ведет переговоры с несколькими компаниями в Австрии по вопросу организации производства "Спутник V", но не стал называть конкретные фирмы.

"Мы получили письмо и сейчас изучаем его для ответа", - подтвердил представитель правительства Австрии.

В Минздраве Австрии сообщили, что им известно об интересе России к сотрудничеству с австрийскими компаниями в производстве "Спутник V". Однако для этого необходим запрос в Австрийское агентство здравоохранения и безопасности питания. "Для этого необходимо сначала прояснить, существуют ли необходимые условия, например, разрешение для производства фармацевтических препаратов на соответствующих предприятиях в соответствии с законом о лекарственных средствах", - приводит издание KLEINE zeitung заявление Минздрава. Как отмечается, Австрия пока не планирует сертифицировать российский препарат в обход Европейского агентства лекарственных средств.

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил 7 февраля в интервью газете Welt am Sonntag, что Австрия готова организовать у себя производство российской и китайской вакцин от нового коронавируса, если они будут зарегистрированы Европейским агентством лекарственных средств.