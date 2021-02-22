Регулятор ФРГ не может сказать, когда будет решение по заявке Nord Stream 2 AG

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило, что получило от оператора Nord Stream 2 AG запрос на незамедлительное вступление в силу выданного ранее разрешения на строительство "Северного потока - 2" в водах ФРГ. Когда оно будет рассмотрено, пока сказать невозможно, заявила в понедельник в ответ на запрос ТАСС представитель ведомства.

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"Заявка поступила еще в декабре. Когда по ней будет решение, пока сказать нельзя", - сказала она.

Эта заявка поступила еще до того, как 18 января 2021 года реализацию проекта опротестовали германские природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Союз защиты природы (NABU). Заявка оператора и протест экологов - абсолютно разные процессы, уточнила представитель BSH.