Водород как новый аргумент "Газпрома" в борьбе за "Северный поток — 2"

"Газпром" создает компанию "Газпром водород" (Gazprom hydrogen) с целью реализации инновационных водородных проектов. Более того, "Газпром" готов прокачивать в реверсном режиме из Европы в Россию углекислый газ с целью его промышленного использования или захоронения. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о том, что Россия и Германия прорабатывают различные формы сотрудничества в области водородной энергетики. Он подчеркнул, что ископаемые источники энергии могут быть экологически нейтральными с учетом развития и применения современных технологий. За последние годы экологическая и климатическая повестка дня стала неотъемлемой частью внутренней и внешней политики целого ряда государств. Ее не отменила даже текущая глобальная вспышка коронавируса. Лидерство в этом плане остается за относительно благополучной в экономическом плане Европой. В современном мире стало ясно, что экспорт отходов и грязных производств на территорию развивающихся государств уже не выход для развитых стран.

На эту тему "Газпром" предложил построить на севере Германии завод по производству водорода

По-видимому, после смены нынешнего президента США заметный экологический крен обозначится и за океаном. Даже Китай, который привычно обвиняют в климатической недобросовестности, начал включать "зеленую" повестку в свои пятилетние планы развития еще с 2006 года. Это было сделано не только под внешним давлением, но и по причине увеличения в КНР числа заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды. Таким образом, три крупнейшие мировые экономики стоят на пороге серьезного экологического разворота, который уже начался. Одним из ключевых направлений этого процесса является декарбонизация — снижение уровня выбросов углекислого газа (СО2) при производстве промышленной продукции и выработке энергии. Современные климатические теории предполагают, что декарбонизация мировой экономики позволит замедлить процесс глобального потепления и повышения уровня мирового океана. Эта точка зрения остается дискуссионной, однако в настоящее время она преобладает. И все же это не помешало президенту США Дональду Трампу принять решение о выходе из Парижского соглашения по климату в июне 2017 года. Представители Демократической партии активно возражали против этого. Поэтому экологический вектор в США должен измениться в начале 2021 года. Примечательно, что более 40 крупных североамериканских компаний уже призвали Джо Байдена и Конгресс к сотрудничеству в борьбе с изменениями климата. К слову, согласно заявлению Всемирной метеорологической организации ООН, 2020 год станет одним из трех самых жарких годов в истории, как и завершающееся десятилетие. Глобальное потепление вызывает не только наводнения, но и такие серьезные природные катастрофы, как ураганы и лесные пожары. Углеродный налог Возвращаясь к климатической повестке дня в Европейском союзе, надо отметить, что сейчас там обсуждается введение трансграничного углеродного налога. Его суть заключается во взимании платы за импортируемый объем парниковых газов, который заложен в товары, производимые в других странах и ввозимые в ЕС. Для России это будет означать дополнительный налог на экспортируемые в Европу товары, производимые энергоемкой отечественной экономкой. Более того, в российском природном газе, нефти и нефтепродуктах по определению заложен большой углеродный след.

Согласно экспертной оценке аудиторской компании KPMG, в самом худшем сценарии такой углеродный налог будет введен в ЕС уже в 2022 году и суммарно обойдется поставщикам из РФ примерно в €50,6 млрд в срок до 2030 года. Не будем забывать, что в настоящее время на Европу приходится около 46% российского экспорта. На фоне всех указанных трендов инновационные инициативы "Газпрома" выглядят очень своевременными. Вскоре после них подоспело и заявление главы Восточного комитета немецкой экономики Оливера Хермеса о том, что по газопроводу "Северный поток — 2" в отличие от других газопроводов можно будет транспортировать и водород. Это стало возможным благодаря применению специальных материалов.

Что же касается компании "Газпром", то она уже озвучила инициативу по запуску крупного завода по производству водорода из метана в Германии. Он мог бы быть заложен около выхода на берег обеих ниток газопровода "Северный поток", вторая из которых все еще не проложена до конца. Согласно оценкам компании, величина углеродного следа для производимого таким образом водорода будет в три раза ниже действующего в ЕС критерия. Очень похоже, что у российских и европейских сторонников завершения постройки и запуска газопровода "Северный поток — 2" появился новый серьезный аргумент в его пользу. Надо признать, что с учетом экологических соображений предложено если и не идеальное, то очень сильное решение. Если Европа будет готова платить за утилизацию дополнительных объемов углекислого газа, у "Газпрома" вполне может появиться новая весомая статья дохода. Конечно, такой проект пока что выглядит фантастично. Но с технической точки зрения он вполне реалистичен. В этом плане "западным партнерам" осталось лишь одобрить логичное решение и проявить политическую волю. Что такое водородная энергетика Что же представляет собой водородная энергетика? С технической точки зрения она основана на сжигании водорода в качестве топлива или в преобразовании его в электрическую и тепловую энергию с помощью топливных элементов в промышленных масштабах. Продуктом сжигания водорода является вода, которую вновь можно использовать для выделения из нее водорода посредством электролиза. Надо отметить, что КПД водородных энергетических установок намного выше, чем при традиционной схеме централизованного производства и передачи электроэнергии с помощью тепловых электростанций и электрических сетей большой протяженности. Это же относится и к использованию водорода в качестве энергоносителя для автомобилей. Причем его можно использовать как добавку к бензину, как газ для сжигания в двигателе внутреннего сгорания и как сырье для получения электричества с помощью реакции в топливном элементе. По-видимому, будущее автомобильной индустрии в этом плане будет связано с электромобилями, получающими ток от водородных топливных элементов. Более того, водородные топливные элементы уже пригодны для электропитания таких мобильных устройств, как телефоны, ноутбуки и т.п. Экологический аспект водородной энергетики заключается в том, что при сжигании водорода образуется обыкновенный водяной пар. Это уже хорошо само по себе, учитывая то, как страдают города от промышленного смога и бензиновых выхлопов. Кроме того, для выработки водорода из воды может применяться "зеленая" электроэнергия, полученная с помощью возобновляемых источников.