"Газпром" предложил построить на севере Германии завод по производству водорода

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Газпром" предлагает реализовать на севере Германии, в районе выхода газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", проект строительства завода по производству низкоуглеродного водорода из российского газа. Об этом сообщил заместитель начальника департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа, начальник управления энергосбережения и экологии "Газпрома" Александр Ишков в рамках Российско-германского сырьевого форума.

"Кратко о наших предложениях по сотрудничеству, которое мы ведем широко, но один из таких вариантов - это строительство крупного завода для пиролиза метана непосредственно в точке выхода газопровода "Северный поток". Здесь углеродный след будет 1,2-1,6 кг СO2 на килограмм водорода, то есть практически в три раза ниже, чем критерий для низкоуглеродного водорода в Европейском союзе", - сказал он.

Ишков отметил, что для производства водорода на заводе в Германии может использоваться электроэнергия, полученная с возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Он также обратил внимание и на возможность получения в Европе водорода по более дешевой технологии, которая к тому же не предполагает строительство инфраструктуры для электролиза. При использовании более дешевой технологии для производства водорода Ишков предлагает рассмотреть возможность реализации проекта по транспортировке СО2, получаемого при производстве водорода традиционными способами, из Европы в Россию.

"Есть еще один проект, который, я думаю, еще никто никогда не обсуждал, но, я думаю, что Горный университет, другие наши могли бы такую работу провести - это анализ и оценка возможностей реверса, или обратной транспортировки, СО2 в Россию при получении водорода дешевыми традиционными способами, такими как конверсия метана. (Транспортировка - прим. ТАСС) СО2 по существующей инфраструктуре газопроводов для захоронения или для утилизации другими способами поставляться обратно в Россию", - сказал Ишков.