Белоруссия планирует выпускать в месяц по 500 тыс. доз вакцины "Спутник V"

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Белоруссия в марте начнет выпускать у себя вакцину "Спутник V", ежемесячный объем производства составит около 500 тыс. доз. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич на коллегии Минздрава.

"В марте мы планируем получить розлив "Спутник V" на мощностях наших фармпредприятий. Планируем выпускать по 500 тыс. доз в месяц", - отметил министр, слова которого приводит Telegram-канал ведомства.

По словам Пиневича, в Белоруссии сейчас наблюдается вторая волна эпидемии "с тенденцией к снижению показателей заболеваемости во всех регионах". "Наиболее вероятно, что третий период подъема будет менее интенсивный, многое будет зависеть от заноса новых штаммов, степени охвата вакцинацией", - сказал глава Минздрава. Он сообщил, что сейчас количество привитых в стране составляет почти 25 тыс. человек. Пиневич проинформировал, что первыми были вакцинированы медицинские специалисты. "Еще 40 тыс. вакцин поступает в регионы сейчас. Кроме того, 100 тыс. доз китайской вакцины прибыло в Беларусь - ею будут привиты 50 тыс. человек. Еще 100 тыс. доз ожидается в марте", - отмечается в сообщении Минздрава. "Полагаю, что благодаря проведенной работе и нашим договорам [о поставках вакцин] все желающие получат прививку", - заявил министр здравоохранения Белоруссии.

В республике с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Белоруссия стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В конце декабря начали прививать граждан из групп риска - медиков. Массовая вакцинация начнется в стране в марте, всего на добровольной основе планируется привить более 5,5 млн человек. В ведомстве заявляли, что на территории Белоруссии наладят совместное производство вакцины. Кроме того, РФ передала Минздраву Белоруссии вакцину "Эпиваккорона".