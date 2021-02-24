Рынок акций РФ закрылся в красной зоне на противоречивом внешнем фоне

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российские фондовые индексы в среду закрылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи под давлением укрепляющейся национальной валюты просел на 1,41% - до 3385,48 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,65%, до 1445,91 пункта.

Курс доллара на 19:32 мск снизился на 0,87% - 73,669 рубля, евро - на 1,06%, до 89,3917 рубля.

Внешний фон остается противоречивым. Опасения по-прежнему вызывает рост доходности 10-летних казначейских облигаций США до 1,4%, отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Более высокие ставки могут стимулировать часть инвесторов сменить приоритеты с акций на облигации, считают в инвесткомпании.

В то же время нефтяные котировки пошли вверх - Brent достигла уровня выше $67 за баррель, за день подорожав на 3,3%.

Корпоративный сектор

Лидерами торгов в среду стали акции "Аэрофлота" (+0,78%). "Бумаги вырвались из узкого торгового диапазона и теперь намерены тестировать верхнюю границу краткосрочного "боковика". О продолжении роста и новых целях будем говорить в том случае, если бумаге удастся закрепиться над 71,10 рубля", - отмечает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Хуже рынка торговались бумаги "Норильского никеля" (-5,53%), "Русала" (-3,34%), "Полиметалла" (-3,33%) и "Магнита" (-2,74%). "У "Полиметалла" все достаточно сложно из-за проблем с устойчивостью тренда в золоте и серебре", - поясняет Бодрова.

Рынок завтра

В четверг, 25 февраля, общий настрой инвесторов продолжит определять прежний круг тем: вирусная проблематика, экономические стимулы в США, геополитика, сырьевые цены, макроэкономическая статистика, ожидает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Также инвесторы обратят внимание на публикацию мартовского индекса потребительского климата Германии (Gfk), базовых заказов на товары длительного пользования в США за январь и данных по американскому рынку труда, в частности, по числу первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в четверг сформируется в диапазоне 3370-3450 пунктов, доллар - в пределах 73,3-74,5 рубля.

По прогнозам аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина, в четверг будут преобладать шансы повышения цен российского фондового сегмента. Целевые диапазоны закрытия торгов для индекса Мосбиржи - 3360-3425 пунктов, по курсам доллара и евро - 73,55-74,05 рубля и 88,85-90,3 рубля соответственно.