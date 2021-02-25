Фондовые торги в США завершились уверенным ростом ключевых индексов

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 0,8% - 1,4% к завершению торговой сессии в среду.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 424,51 пункта (1,35%) и остановился на отметке 31 961,86 пункта. Индекс S&P 500 набрал 44,06 пункта (1,14%) и оказался на отметке 3 925,43 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 105,36 пункта (0,80%), до 13 300,07 пункта.

Рост котировок эксперты связывают с заявлением председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который отметил, что наблюдаемый в стране рост цен не означает наступление постоянной инфляции, а также заверил, что у возглавляемого им финрегулятора, который выполняет функции центрального банка страны, "есть инструменты для того, чтобы с этим управляться". Помимо этого инвесторы, как отмечает агентство Reuters, положительно отреагировали на новость о хороших результатах испытаний однокомпонентной вакцины от коронавируса, изготовленной американской компанией Johnson & Johnson.

Нефть марки WTI также выросла в цене. К 16:03 по времени восточного побережья США (00:03 мск) цена поставок энергоносителя в марте поднялась на $2,24 (3,66%), до $63,44.