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Парламент Австралии принял кодекс, обязывающий цифровые платформы платить СМИ за новости

Главный казначей страны Джош Фрайденберг отметил, что документ также "поощряет коммерческие переговоры вне правового поля, регулируемого кодексом"

СИДНЕЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Федеральный парламент Австралии одобрил законопроект о вступлении в силу кодекса ведения переговоров для СМИ, который обязывает цифровые платформы платить новостным медиа страны за контент. Об этом в четверг сообщил главный казначей страны Джош Фрайденберг.

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"Парламент [Австралии] одобрил предложенный правительством [Скотта] Моррисона (премьер-министра Австралии) обязательный кодекс ведения переговоров, который устранит дисбаланс переговорной силы между новостными СМИ и цифровыми платформами. Он гарантирует, что новостные медиакомпании получат справедливое вознаграждение за контент, который они создают, <…> а также создаст условия для ведения добросовестных переговоров и справедливого арбитражного процесса разрешения споров", - указал Фрайденберг в своем заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что документ также "поощряет коммерческие переговоры вне правового поля, регулируемого кодексом". "Правительство с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый как американской корпорацией Google, так и Facebook в достижении коммерческих договоренностей с австралийскими новостными СМИ", - отметил казначей.

Ранее сообщалось, что Google заключила соглашения об оплате новостей с ведущими медиакомпаниями Австралии, телеканалами и рядом небольших изданий. Позднее об аналогичном решении сообщили в Facebook.

Реакция цифровых платформ

Кодекс для СМИ был предложен правительством Австралии летом 2020 года для устранения критического переговорного дисбаланса между австралийскими медиакомпаниями и цифровыми гигантами Google и Facebook. Платформы предложенный документ сочли несправедливым и пообещали ограничить ряд функций на территории Австралии, если он вступит в силу. Позднее Google приняла условия кодекса и заключила контракты с рядом австралийских СМИ, обязавшись оплачивать новостной контент, создаваемый ими. Facebook, напротив, не дожидаясь вступления нового кодекса в силу, отключил на территории Австралии функции социальной сети, обеспечивающие публикацию, просмотр и распространение новостей.

В ходе переговоров главный казначей Австралии и глава Facebook Марк Цукерберг достигли соглашения, согласно которому социальная сеть примет условия кодекса после того, как правительство внесет в него ряд поправок, позволяющих более точно оценить роль платформы в развитии медиасектора страны и ее обязанности по оплате контента.

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