Wintershall Dea видит прогресс в проекте "Северный поток - 2"

ТАСС, 25 февраля. Германская Wintershall Dea видит прогресс в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2", однако отмечает, что вокруг этого проекта в настоящее время много эмоций. Об этом сообщил член правления Wintershall Dea Тило Виланд на пресс-конференции.

"Прогресс был достигнут также в 2020 году и в отношении "Северного потока - 2". Однако мне хотелось бы, чтобы во всем этом было меньше эмоций и больше предметности", - сказал он, отметив, что политические дебаты вокруг проекта не помогают практической реализации проекта.

Виланд добавил, что "Северный поток - 2" повысит конкурентоспособность Европы, укрепит энергобезопасность стран Евросоюза в средне- и долгосрочной перспективе, так как обеспечит надежное энергоснабжение европейской промышленности и частных потребителей.

Главы ФРГ и Франции - в числе сторонников проекта и это позитивный сигнал, добавил он.

Виланд не стал комментировать сроки завершения проекта и ввод "Северного потока - 2", отметив, что Wintershall Dea выступает только в качестве финансового инвестора проекта, но обратил внимание на то, что строительства газопровода в настоящее время ведется. "И мы убеждены в том, что проект будет завершен", - резюмировал он.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ. В настоящее время укладка трубопровода идет в территориальных водах Дании.

Wintershall Dea инвестировала в проект €730 млн.