Глава "Открытия" прогнозирует рост банковского сектора РФ на 7-8% в 2021 году

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский банковский сектор по итогам 2021 года может вырасти на 7-8%, страховой - на 3-5%. Такой прогноз сделал глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в интервью телеканалу "Россия-24".

"По 2021 году: Центробанк уже заявил, что снимет к июлю ограничения, которые были в прошлом году, поэтому банкам придется доформировать резервы, которые все должны были сделать по правилам обычного года. Мне кажется, несмотря на дополнительные провизии, которые нам придется создать, все равно прибыль 21-го года будет хорошей. Само по себе восстановление экономики, спрос на инвестиции и банковские продукты, общий рост рынка, а мы ждем 7-8% роста банковского рынка в этом году, позволит банкам заработать неплохую прибыль", - сказал он.

Глава "Открытия" также подчеркнул, что страховой рынок в прошлом году просел не так сильно, его рост по итогам 2021 года может составить 3-5%.

Задорнов добавил, что финансовый сектор в 2020 году не дал российской экономике сильно упасть. "Она упала бы гораздо сильнее, если бы не было прироста именно в банковском рынке, - указал он. - Люди, физические лица, владельцы бизнеса повели себя не так, как в прошлые кризисы. Деньги все-таки сохранились в системе, не было никакой паники. Государство через финансовую систему оказывало активную поддержку экономике, людям. Детские пособия, выплаты целому ряду категорий населения, субсидирование экспортных отраслей, ряда проектов - это помогло удержать кредитные портфели российских банков".

Ранее ЦБ сообщил, что прибыль российского банковского сектора в январе 2021 года выросла на 4% и достигла 205 млрд рублей против 197 млрд рублей годом ранее.