Байден разочарован тем, что в план помощи экономике не включат повышение оплаты труда

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден разочарован тем, что предложенное им увеличение минимальной оплаты труда до $15 в час в стране не войдет в пакет мер по стимулированию американской экономики. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг пресс-службой Белого дома.

Законопроект о мерах экстренного стимулирования роста национальной экономики в условиях пандемии в размере почти $2 трлн в понедельник был одобрен профильным комитетом Палаты представителей Конгресса США. В четверг независимый эксперт Сената Конгресса США по процедурным вопросам Элизабет Макдонаф вынесла решение, согласно которому положение о повышении минимальной оплаты труда до $15 в час на данный момент не может быть включено в законопроект. Причиной этого является то, что демократы пытаются принять его по упрощенной процедуре, предусмотренной для касающихся бюджета инициатив. Это может позволить им обойти противодействие со стороны республиканцев.

Как говорится в заявлении, Байден "с уважением относится" к решению Макдонаф и к принятым в Сенате Конгресса США правилам. Президент США "будет работать с лидерами Конгресса, чтобы определить дальнейшие действия", отмечается в документе. Байден также призвал законодателей без промедления одобрить указанный пакет мер.

Программа предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией нового коронавируса. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики.

Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, администрация США считает, что итоговый объем экономических мер должен приближаться к $1,9 трлн, так как этот показатель больше соответствует масштабу вызванного пандемией кризиса. Республиканцы настаивают на сокращении этих расходов.