Профильный комитет Палаты представителей США одобрил стимулирование экономики на $1,9 трлн

В ходе состоявшегося в понедельник голосования по этому вопросу комитет раскололся по партийной принадлежности: в поддержку пакета высказались 19 законодателей-демократов, против - 15 их коллег-республиканцев. Кроме того, против проголосовал конгрессмен Ллойд Доггетт (от штата Техас), представляющий правящую Демократическую партию. Однако в его окружении заверили, что речь идет о чистой случайности и что в действительности законодатель поддерживает пакет.

Принятая комитетом и предложенная президентом США демократом Джо Байденом программа предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. 29 января Байден призвал Конгресс как можно быстрее принять эту инициативу. Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, администрация США считает, что итоговый объем экономических мер должен приближаться к $1,9 трлн, так как этот показатель больше соответствует масштабу вызванного пандемией кризиса. Республиканцы настаивают на сокращении этих расходов.

Теперь одобренный законопроект будет вынесен на рассмотрение процедурного комитета Палаты представителей. Затем обсуждать его начнет нижняя палата Конгресса полного состава. Предполагается, что это произойдет в пятницу или субботу. Как ожидается, в Сенате Конгресса законопроект столкнется со значительными процедурными и иными сложностями.