В ТПП уверены в востребованности кредитов для бизнеса под 3%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Новая программа кредитования бизнеса в России под 3% годовых будет востребована, так как эта ставка является максимально льготной для предпринимателей. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

"У некоторых предприятий достаточно серьезный дефицит оборотных средств, но теперь есть возможность поддержать компанию, взяв такой кредит под 3% - для российского бизнеса максимально льготный, который только может быть. Конечно, в связи с тем, что его придется возвращать со временем, может быть, не в таком количестве бросятся за этими кредитами. Но я полагаю, что это будет востребованная мера", - сказал он в кулуарах VIII съезда ТПП России.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что льготные кредиты под 3% будут доступны для компаний, которые участвовали в программе ФОТ 2.0 и работают в отраслях, которые не восстановились. Это общепит, сфера гостеприимства, сфера развлечения, досуга, спорта, туризма. Минэкономразвития рассчитывает, что банки смогут подать заявки на участие в новой льготной программе кредитования под 3% с 9 марта.