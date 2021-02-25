Банки смогут подать заявки на участие в программе кредитования под 3% с 9 марта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития рассчитывает, что российские банки смогут подать заявки на участие в новой льготной программе кредитования под 3% с 9 марта. Об этом журналистам заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Рассчитываем, что первые заявки банки смогут подать уже 9 марта. Вся нормативная база сейчас принята", - заявил он.

По словам министра, льготные кредиты под 3% будут доступны для компаний, которые участвовали в программе ФОТ 2.0 и работают в отраслях, которые не восстановились - общепит, сфера гостеприимства, сферы развлечения, досуга, спорта, туризма. "Это те сферы, по которым мы видим, что объективно, по данным контрольно-кассовой техники, либо обороты не восстановились, либо, может быть, уже сейчас обороты восстановились, но при этом провал в выручке был ощутимым", - добавил министр.

Кроме того, размер кредита зависит от численности занятых, то есть из расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 12 месяцев. "Конечная ставка по кредиту будет 3% для компаний, все остальное банкам будет дотировать государство. При этом в течение первых 6 месяцев ни тело кредита, ни проценты можно будет не платить, платеж будет отнесен на вторую часть года", - подчеркнул Решетников. По словам министра, поручителем по кредитам выступит государство в лице ВЭБ.РФ, это расширит доступ компаний к кредитованию.

Министр также напомнил, что 1 марта заканчивает действие программы кредитования ФОТ 2.0 - это льготные кредиты под 2% со списанием в случае сохранения занятости. Под защитой программы находится 5,2 млн рабочих мест.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что президент одобрил запуск новой годовой кредитной программы ФОТ 3.0 для предпринимателей. По словам премьера, потенциально этой помощью смогут воспользоваться около 75 тыс. предпринимателей и компании, в которых работают порядка 1,5 млн человек.