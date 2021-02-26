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Мосбиржа запустит срочный контракт на американский рынок акций

Управляющий директор по продажам и развитию бизнеса площадки Игорь Марич сообщил, что фьючерс на индекс S&P 500 Мосбиржа пока запустить не может ввиду ограничений на его использование
Здание Московской биржи Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Здание Московской биржи
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Московская биржа запустит срочный контракт на американский рынок акций. Об этом заявил в интервью агентству Reuters член правления, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса торговой площадки Игорь Марич.

"Мы собираемся запустить срочный контракт на американский рынок акций, видим спрос на это. У нас был фьючерс на индекс US500, но мы его вывели из обращения. Сейчас находимся в финальной стадии проработки нового инструмента и скоро предложим его участникам и клиентам", - приводит агентство его слова.

Марич сообщил, что речь идет об американском рынке акций, а фьючерс на индекс S&P 500 Мосбиржа пока запустить не может ввиду ограничений на его использование. "Мы видим интерес клиентов к диверсификации при торговле иностранными инструментами и хотим предложить для этого инструменты срочного рынка. Фьючерс будет дополнять возможности для участников и их клиентов по торговле иностранными акциями", - добавил он.

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