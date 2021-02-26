Москва предложила Мадриду рассмотреть будущие закупки российского водорода

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия предложила Испании в будущем начать закупки российского водорода. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам межправкомиссии с Испанией по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Тренд Европы на декарбонизацию экономики ЕС дает России и Испании дополнительные возможности для создания инновационных технологических решений. На первом плане здесь - водородная энергетика, по которой мы предлагаем рассмотреть будущие экспортные поставки водорода из России в Испанию", - сказал он.

Как отметил вице-премьер, пандемия оказала значительное влияние на динамику товарооборота между странами, который по итогам 2020 года снизился на 19% - до $4,7 млрд. "Это можно и нужно исправлять, мы рассчитываем на рост товарооборота, взаимных инвестиций, на продолжение реализации совместных проектов. Нами подготовлен список приоритетных товарных групп, по которым можно существенно нарастить экспорт из России", - добавил Новак.