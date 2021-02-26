Боррель: Еврокомиссия не может запретить фирмам инвестировать в "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" не является исключительно экономическим проектом, но Европа не может запретить частным фирмам инвестировать в него. Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью, которое опубликовано в пятницу в германском еженедельнике Der Spiegel .

По его словам, Европейская комиссия "несколько раз давала понять, что "Северный поток - 2" не поможет ни диверсификации поставок газа в Европу, ни энергетической безопасности ЕС". "Однако ЕК не может мешать частным компаниям инвестировать в промышленные проекты", - сказал он.

По мнению Борреля, "на таком уровне исключительно экономических проектов нет". "У них всегда есть и геополитическое измерение, нравится это кому-то или нет", - отметил он. По его словам, "геополитика сыграла свою роль при решениях по "Северному потоку - 2". Боррель не уточнил, что он имеет в виду.

США ранее приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников "Северного потока - 2". Речь идет о законах "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) и "О защите европейской энергетической безопасности" (PEESA). Вашингтон призывает европейские фирмы выйти из проекта, в противном случае они столкнутся с санкциями.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. "Газпром" рассчитывает на ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию в разумные сроки. Отмечается, что "Северный поток - 2" остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.