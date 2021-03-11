Нефть, автомобили и фондовый рынок. Как пандемия обернулась "потерянным десятилетием"

Нефть
Падение спроса на нефть в 2020 году стало рекордным. В апреле, когда под различными ограничениями находились около 4 млрд человек, порядка 60% самолетов были прикованы к земле, а автоперевозки упали на 50%, мировой спрос на нефть рухнул сразу на 29 млн баррелей в сутки.
Даже с учетом последовавшего восстановления спроса по итогам года он снизился на 8,7 млн баррелей в сутки, до 91 млн. Это в разы больше, чем в рецессию 2009 года или во времена мирового нефтяного кризиса 1980-го. Для сравнения: это больше, чем нужно третьему в мире потребителю нефти — Индии.
В 2020 году фиксировались и сильнейшие колебания цен на нефть: если в начале года они доходили до $70 за баррель, то 1 апреля баррель Brent стоил $15. Не последнюю роль в этом, помимо панических настроений на рынке, сыграл распад соглашения ОПЕК+. Хотя его участники скоро заключили новую сделку, 20 апреля впервые в истории котировки майских фьючерсов на американскую марку WTI стали отрицательными.
Летом на фоне массовой отмены ограничений котировки восстановились до $40–45 за баррель Brent, но по итогам года в целом она потеряла 35%, снизившись до $41,96.
Фондовые и валютные рынки
Паника была и на фондовых рынках. Американский индекс S&P 500 к апрелю потерял 34% от пиковых значений середины февраля, британский FTSE 100 упал на 35%, германский DAX — на 39%, японский Nikkei — на 31%, российский индекс Мосбиржи — на 34%. Но эти потери давно отыграны — летняя отмена ограничений и масштабное стимулирование экономики в ведущих странах позволили индексам не просто вернуться в "зеленую зону", но и продолжить ставить исторические рекорды.
На валютных рынках картина немного иная. Начиналось все с распродаж: в первой половине 2020 года, по данным Credit Suisse, канадский доллар потерял к американскому 4,8%, индийская рупия — 5,5%, британский фунт — 6,7%, турецкая лира и российский рубль — по 13%, мексиканское песо — 18%, бразильский реал — 27%. Однако возвращаться к прежним курсам валюты не спешат — слабость по отношению доллару многим выгодна.
Продажи авто
Продажи легковых автомобилей — один из основных показателей потребительских настроений. В Европе в мае они рухнули сразу на 52%, а в целом по итогам года — на рекордные 23,7%, до 9,9 млн машин (данные Европейской ассоциации производителей автомобилей).
В США продажи авто уменьшились на 15%. Пострадал и рынок Китая, где было продано 19,29 млн легковых машин (спад на 6,8%). Однако общий объем продаж автомобилей там составил 25,31 млн — это лишь на 1,9% меньше уровня предыдущего года.
Меры поддержки
Для преодоления кризиса ведущие страны принимали самые масштабные меры прямой поддержки экономики.
Германия потратила $189,3 млрд (4,9% ВВП), Китай — 169,7 млрд (1,2% ВВП). В целом страны G20 израсходовали на поддержку своих экономик более $13 трлн — это сопоставимо, например, с суммарным ВВП стран БРИКС. Общий объем антикризисных мер в России в 2020 году оценивается в $65 млрд, или примерно 4,5% ВВП.
Кроме того, центральные банки США, ЕС, Японии и Великобритании за 2020 год провели количественное смягчение, то есть выкупили с рынка государственные и корпоративные бумаги, на $7,8 трлн.
Падение и прогнозы
Среди стран G20 только Китай по итогам года показал экономический рост — он, по оценке МВФ, составил 2,3%, при том что экономика всего мира потеряла 3,5%.
Экономики стран G7 упали на 5,9% (США — на 3,4%), а стран Евросоюза — на 7,2%. Россия где-то посередине — падение ее ВВП в 2020 году оценивается в 3,1%.
Прогнозы на 2021 год благодаря массовой вакцинации и очередным пакетам помощи от правительств выглядят оптимистично: в России рост ВВП может составить 3,1%, в Евросоюзе — 4,2%, в США — 5,1%, считают в МВФ. К 2024 году мировой ВВП может вернуться к значениям, которые фиксировались до пандемии, хотя в итоге и недосчитается примерно $22 трлн.
Потерянное десятилетие
Но эксперты и политики все равно говорят о новом "потерянном десятилетии". Дело в том, что мировая экономика в последние годы и так росла медленнее, чем в начале XXI века: развитые страны — в среднем на 2% в год против 2,4%, развивающиеся — на 5% вместо 7%. Мир и так с трудом преодолевал последствия кризиса 2009 года, а коронавирус не только перечеркнул достигнутое, но и ускорил ряд процессов, ставящих перед человечеством еще более сложные вызовы.
Несмотря на декларировавшиеся коллективные усилия развитых стран по преодолению кризиса 2009 года, мировая торговля все больше характеризуется протекционизмом. США активно пытались ослабить ВТО, а при президенте Дональде Трампе и вовсе пошли на торговую войну с Китаем.
Низкие темпы экономического роста в мире усилили неравенство как между странами, так и внутри них, а низкие процентные ставки и государственные расходы, усиливая корпорации и повышая стоимость активов, подавляли рост занятости и зарплат.
При этом пандемия ускорила "четвертую промышленную революцию", которая высвобождает еще больше массовых и низкооплачиваемых рабочих мест, а перевод многих взаимодействий в "цифру" ярко подчеркнул неравный доступ к технологиям. Так, по данным ООН, если в Кувейте и ОАЭ 100% жителей имеют доступ к интернету, то в Бангладеш — лишь 12%.
Надежды на восстановление экономики могут растаять уже в 2022 году с прекращением масштабных государственных вливаний. Возможная причина — огромный мировой долг, который из-за беспрецедентного стимулирования вырос на $10 трлн, или 15%.
Даниил Шабашов