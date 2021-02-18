Европа идет на жертвы, чтобы избавиться от нефти и газа. Чем это грозит России?

"Наше правительство будет "зеленым" — с этих слов 13 февраля начал свое правление итальянский премьер Марио Драги. На Апеннинах станут меньше добывать угля, закупать нефти, а в перспективе — и газа. У политика-центриста, возглавившего коалицию умеренно-левых, не остается другого выбора. В апреле он должен представить план экономического восстановления Италии и согласовать его в Брюсселе, чтобы получить от Евросоюза помощь — €200 млрд. Условия расходования этих средств определены заранее: 37% из них должны пойти на обеспечение "зеленого перехода". Проблема в том, что Италия планировала к 2030 году снизить выбросы на 30%, а в декабре лидеры ЕС ужесточили этот показатель на уровне всего объединения до 55%. Чем ответит Драги? Обстановка накаляется Первое громкое решение нового итальянского премьера вписывается в набирающую силу тенденцию — к административному укреплению "зеленого" курса. Ранее ту же дорогу избрал президент Франции Эмманюэль Макрон. Оба политика укрупнили министерства, ответственные за избавление от углеводородов, подчинив их ведению смежные сферы. Меры, которые могут за этим последовать, опробованы в других странах Европы. Это закрытие угольных электростанций (Германия, Франция), запрет на инвестиции в нефть и газ и их поиск (Франция) и введение углеродного налога — сбора, призванного сделать невыгодными производства, допускающие чрезмерные выбросы в атмосферу. В этом черном списке — привычное для экономики изготовление стали, цемента, пластика и стекла. Отказываться от этих продуктов Европа не собирается, но непреклонно намерена принудить предпринимателей избрать новые, позволяющие снизить выбросы технологии. В ЕС утверждают: нечего беспокоиться, они давно разработаны. Основополагающим документом "зеленой революции" в Европе станет климатический закон ЕС, согласовать детали которого надеются в нынешнем году. Пока он не принят, его место занимает план "Зеленой сделки", утвержденный в декабре 2019 года. Именно там впервые появляется показатель в триллион евро, обозначающий общую сумму вложений, рассчитанных на десятилетие. По стечению обстоятельств время перемен совпало с рецессией. Это означает: выйти из кризиса, вызванного СOVID-19, Европа надеется не такой, какой в него вошла.

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Произойти это должно прежде всего за счет большего использования солнечной, гидроэнергии и энергии ветра. К 2019 году эти направления достигли заметного прогресса — снижения затрат на 60–80%. Благодаря этому возобновляемые ресурсы уже способны выдерживать конкуренцию с природными ископаемыми по своей себестоимости. Дальнейшее удешевление технологий дает возможность заменить ими уголь. В намерениях европейцев — отказаться и от нефти. И только газу в планах "зеленого перехода" отведено достаточно продолжительное существование: он должен сохранить свою роль до тех пор, пока перевод экономики на новые рельсы не завершится. Именно в этом контексте Германия, лидер ЕС, и рассматривает проект строительства трубопровода "Северный поток — 2" — отказаться от всех видов невозобновляемой энергии одновременно невозможно. Климат недоверия Убедительно выстроенный план европейцев по переходу на новые рельсы все же не лишен и слабых сторон. По крайней мере отчасти "зеленый переход" опирается на оптимистические ожидания. Технологий, позволяющих неограниченно накапливать и транспортировать возобновляемую энергию, все еще не существует. А без этого полновесный отказ от углеводородов сопряжен с рисками. Главный из них — погодный фактор: сколько энергии удастся извлечь из ветра, зависит от метеорологических условий. Долговременно прогнозировать положение дел в этой сверхдинамической природной системе современной науке не по силам.

Извлечение энергии из возобновляемых источников, как ни удивительно, сопряжено с борьбой за ресурсы. Количество солнечного света и мощность ветра имеют свои пределы, и те могут оказаться разочаровывающе низкими. Конфликты за использование воздушного пространства и самой территории уже встали на повестку дня в таких экологически развитых странах Запада, как Нидерланды, Норвегия или Германия, где владельцы ветряных турбин решают в судебном порядке, кому должно достаться больше от энергии ветра. На главные роли выдвигается фактор пространства: чем больше территория, тем легче добывать возобновляемую энергию, поэтому маленькие, хотя и зажиточные страны Запада, вероятно, обречены на то, чтобы импортировать ресурсы из-за рубежа. Иной риск — социальный: он связан с ломкой издавна сложившихся общественных структур. Подсчитано: в Польше 80% энергетики обеспечивается углем. Его добыча — один из столпов местной экономики. И в ситуации, когда Европейский союз выносит шахтам смертный приговор, Варшава чувствует себя разорванной между двумя центрами притяжения — местным патриотизмом, совместимым с сохранением статус-кво, и евроинтеграцией, все более недвусмысленно предусматривающей перемены. Что выбрать? Когда в 2019 году согласовывали "Зеленую сделку", премьер Польши Матеуш Моравецкий предпочел не ставить под ней свою подпись. Варшава будет избавляться от углеводородной зависимости "в собственном темпе", считает он. Чисто, но бедно Главная проблема, довлеющая над "зеленым переходом" европейских стран, лежит в той же плоскости, что и заботы польского правительства, — она сводится к опасности серьезного снижения уровня жизни. Экологические преимущества новых технологий ослабляются их дороговизной и, кроме того, не имеют ничего общего с обеспечением экономического роста. Уже пять десятилетий, начиная с нефтяного шока 1973 года, ВВП стран ЕС увеличивается не более чем на несколько процентов в год. Этот процесс контрастирует со взрывным экономическим ростом "азиатских тигров" и часто приравнивается к стагнации. Выйти из этого тупика посредством "зеленых" технологий, пожалуй что, невозможно.