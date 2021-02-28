Минздрав Чехии может разрешить применять вакцину "Спутник V" в республике

ПРАГА, 28 февраля. /ТАСС/. Чешский Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами сообщил в воскресенье, что разрешение на использование в республике российской вакцины против коронавируса "Спутник V" может дать только министерство здравоохранения страны. Об этом ведомство, выполняющее роль национального фармацевтического регулятора, сообщило на своей странице в Facebook в воскресенье в публикации, посвященной вопросу реализации в Чехии лекарств, незарегистрированных в Евросоюзе.

"Вакцины против коронавируса, согласно действующему законодательству, необходимо регистрировать только централизованно в рамках Евросоюза, - отмечается в сообщении, - Второй возможностью [позволяющей начать использование "Спутника V" в Чехии] является предоставление [национальным] министерством здравоохранения исключения [из правил и выдача этим ведомством разрешения] на применение незарегистрированного лекарственного препарата. Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами не может самостоятельно проводить регистрацию вакцин против коронавируса".

Между тем, как информировала в воскресенье журналистов пресс-секретарь Минздрава Барбора Петерова, ее ведомство пока не проводит действий, связанных с предоставлением разрешения на применение российской вакцины в Чехии.

На покупке "Спутника V" республикой, в которой резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация, настаивают ее президент Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш. Они уже провели предварительные переговоры о получении страной российской вакцины с представителями РФ.