Нигерийка Нгози Оконджо-Ивеала вступила в должность гендиректора ВТО

ЖЕНЕВА, 1 марта. /ТАСС/. Нгози Оконджо-Ивеала (Нигерия) вступила в понедельник в должность генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО). Этот пост оставался вакантным с 31 августа 2020 года, когда его покинул до истечения срока полномочий прежний глава организации Роберту Азеведу.

По прибытии утром в понедельник в штаб-квартиру ВТО Оконджо-Ивеала заявила пресс-пулу ассоциации корреспондентов, аккредитованных при ООН, что "одним из наивысших приоритетов" считает успешное завершение переговоров по субсидиям рыболовству "настолько быстро, насколько это возможно". "Мы считаем, что чрезмерный вылов рыбы, а также незаконное рыболовство наносят существенный ущерб", - отметила она, напомнив, что переговоры на эту тему в ВТО "ведутся уже 20 лет, и этого достаточно". Как подчеркнула Оконджо-Ивеала, она "очень надеется", что переговоры удастся завершить в текущем году с учетом того, что на июнь в Казахстане намечена 12-я Министерская конференция ВТО. Вместе с тем гендиректор не скрывала, что "еще имеется много критически важных вопросов", требующих согласования. В этой связи она высказалась за совместную работу "в целях достижения результата" с общественными организациями, являющимися "сильным партнером".

Нгози Оконджо-Ивеала, бывший министр финансов Нигерии, была назначена генеральным директором ВТО на состоявшемся 15 февраля 2021 специальном заседании Генерального совета организации. Она получила до этого наибольшую поддержку из восьми кандидатов в ходе продолжавшегося в прошлом году почти пять месяцев выборного процесса, состоявшего из нескольких этапов. Однако ее назначение было затем на несколько месяцев заблокировано из-за позиции тогдашней вашингтонской администрации, которая поддерживала кандидата от Южной Кореи Ю Мён Хи. Для утверждения гендиректора требуется консенсус в Генеральном совете, а не простое большинство голосов.

После прихода к власти в Соединенных Штатах новой администрации демократа Джо Байдена позиция Вашингтона изменилась. 5 февраля аппарат торгового представителя США распространил заявление, в котором говорилось о поддержке кандидатуры Нгози Оконджо-Ивеалы.

Генеральный директор ВТО, назначаемый на четыре года, руководит секретариатом, отвечает за надзор и руководство административными операциями организации. Его роль - в первую очередь консультативная и управленческая, поскольку решения в ВТО принимают члены организации - либо на конференции министров, либо через Генеральный совет.