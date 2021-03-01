Что известно о первой женщине во главе ВТО Нгози Оконджо-Ивеале

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 марта 2021 года вступила в должность новый генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

Происхождение, образование

Нгози Оконджо-Ивеала родилась 13 июня 1954 года в Нигерии в семье известного в стране экономиста-международника Чуквуки Бенджамина Оконджо.

В 1976 году окончила экономический факультет Гарвардского университета (США), в 1981 году получила докторскую степень в области региональной экономики и развития в Массачусетском технологическом институте (США). Имеет почетные ученые степени 15 вузов мира, в том числе Йельского университета и Университета Пенсильвании, Дублинского университета (Ирландия).

Карьера

В 1982-2003 годах занимала ответственные посты в руководстве Всемирного банка (ВБ), в частности, была управляющим директором по Юго-Восточной Азии и Монголии; по Ближнему Востоку и Северной Африки; вице-президентом. В 2007-2011 годах вновь работала в ВБ: руководила несколькими проектами по оказанию помощи странам с низкими доходами во время финансового и продовольственного кризисов 2008-2009 годов. В 2012 году Оконджо-Ивеала стала первой чернокожей женщиной, выдвинутой кандидатом на пост президента банка (уступила представителю США корейского происхождения Джиму Ён Киму).

В 2003-2006 и 2011-2015 годах возглавляла Министерство финансов Нигерии (в 2006 году - одновременно глава МИД). На этом посту добилась списания долгов Нигерии в размере $30 млрд перед Парижским клубом кредиторов. Также отвечала за проведение реформ, направленных на повышение прозрачности управления государственным бюджетом и эффективности в борьбе с коррупцией. Под ее руководством при поддержке ВБ и Международного валютного фонда были введены государственные электронные платформы по управлению финансами, персоналом, начислением заработной платы и т.д.

Также Нгози Оконджо-Ивеала являлась председателем правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, сопредседателем Глобальной комиссии по экономике и климату, возглавляла специализированный орган Африканского союза по борьбе с рисками.

После того как в мае 2020 года о досрочной отставке заявил генеральный директор ВТО Роберту Азеведу (Бразилия), Нгози Оконджо-Ивеала стала одним из восьми претендентов на эту должность. Была утверждена 15 февраля 2021 года. Она стала первой женщиной и первым представителем Африки на этом посту.

Признание

Нгози Оконджо-Ивеала неоднократно входила в престижные рейтинги: 100 самых влиятельных женщин мира (Forbes; 2011, 2012, 2013 и 2014 годы), 100 самых влиятельных людей в мире (Time; 2014), 50 величайших мировых лидеров (Fortune; 2015).

В 2004-2005 годах и 2014 году различные издания, в частности авторитетный журнал The Banker, признавали ее лучшим министром финансов.

Личные сведения

Нгози Оконджо-Ивеала замужем за нейрохирургом Икембой Ивеалой. У пары четверо детей.

Автор ряда статей и книг на такие темы, как международные финансы, борьба с коррупцией, реформы в Нигерии.

В 2019 году получила также гражданство США.