Минсельхоз: производство растительных масел в РФ полностью удовлетворяет спрос населения

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Объемы производства растительных масел в России позволяет полностью удовлетворить спрос населения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"Оливковое масло не входит в перечень социально значимых продуктов. Его доля в объеме российского рынка растительных масел составляет порядка 0,3%. Отечественное производство растительных масел позволяет полностью удовлетворять спрос населения, по итогам 2020 года оно составило 7,3 млн тонн, а уровень самообеспеченности данной продукцией достиг 195,8%", - отметили в Минсельхозе.

В министерстве напомнили, что промышленное производство оливок и оливкового масла в России не осуществляется. "Подходящие природно-климатические условия имеются в Республике Крым, где в настоящее время на базе научных центров осуществляется экспериментальное выращивание этой культуры и производство масла", - добавили в министерстве.

1 марта газета "Коммерсантъ" написала о том, что поставщики оливкового масла направили торговым сетям уведомления о повышении цен на свою продукцию.