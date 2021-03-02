Лукашенко: тема предоставления Белоруссии кредита не обсуждалась на встрече с Путиным

МИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на прошедшей в Сочи встрече не обсуждали тему предоставления Минску российского кредита. Об этом, как сообщило агентство БелТА , заявил во вторник глава белорусского государства.

Дорожные карты, газ и вакцины от коронавируса. О чем говорили в Сочи Путин и Лукашенко

"На встрече с российским лидером, в частности, обсуждались взаимодействие в формате Союзного государства, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, противостояние различным вызовам, в том числе внешним. При этом, например, тема предоставления Беларуси российского кредита не обсуждалась, и ее изначально не было в повестке дня. Равным образом не поднимался вопрос так называемого трансфера власти, о чем писали некоторые ресурсы", - приводит агентство слова президента.

22 февраля в Сочи лидеры двух стран провели неформальную встречу, которая продолжалась более шести часов как в классическом формате тет-а-тет, так и за катанием на лыжах и снегоходах во время обеда. В ходе переговоров среди основных тем называли ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, крупные совместные проекты, а также дальнейшее продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

В ходе открытой части встречи лидеры двух стран обсудили в том числе поставки российской вакцины от коронавируса в Белоруссию, промышленную кооперацию, а также констатировали, что имеющиеся у Москвы и Минска инструменты взаимодействия работают хорошо.

Ранее сообщалось, что соглашение о предоставлении Белоруссии российского кредита в сумме, эквивалентной $1 млрд, было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш кредита в размере $500 млн Минфин республики получил 30 декабря. Ведомство ожидает второй транш российского кредита в первом полугодии 2021 года.