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Дефицит электроники не повлиял на работу "Автоваза"

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что российские поставщики электроники для автопрома столкнулись с дефицитом микросхем, возникшем на фоне пандемии

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Производство машин на "Автовазе" ведется в соответствии с годовым планом, компания оперативно отслеживает ситуацию с дефицитом электроники для автомобилей и уже создала рабочую группу по этому вопросу. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель автоконцерна.

Как ранее сообщила газета "Коммерсантъ", российские поставщики электроники для автопрома столкнулись с дефицитом чипов. По информации издания, речь идет о микросхемах для систем "ЭРА-ГЛОНАСС", тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой, мультимедийных систем и др.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем готовы оперативно реагировать на нее. В компании создана рабочая группа, которая отслеживает тему в онлайн режиме. В настоящее время производство идет в рамках годового плана", - сообщили в "Автовазе".

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2020 году сократились на 5%, до 343,5 тыс. машин.

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