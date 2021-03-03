Дефицит электроники не повлиял на работу "Автоваза"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Производство машин на "Автовазе" ведется в соответствии с годовым планом, компания оперативно отслеживает ситуацию с дефицитом электроники для автомобилей и уже создала рабочую группу по этому вопросу. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель автоконцерна.

Как ранее сообщила газета "Коммерсантъ", российские поставщики электроники для автопрома столкнулись с дефицитом чипов. По информации издания, речь идет о микросхемах для систем "ЭРА-ГЛОНАСС", тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой, мультимедийных систем и др.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем готовы оперативно реагировать на нее. В компании создана рабочая группа, которая отслеживает тему в онлайн режиме. В настоящее время производство идет в рамках годового плана", - сообщили в "Автовазе".

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2020 году сократились на 5%, до 343,5 тыс. машин.