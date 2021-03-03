МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Рубль не отреагировал на решение Минфина направить на покупку валюты 148,1 млрд руб., следует из данных Мосбиржи.

Так, по данным на 12:07 мск, доллар находился на уровне 73,3 руб., а евро - на отметке 88,9275 руб., тогда как до публикации решения Минфина РФ к 11:59 мск американская и европейская валюта стоили 73,6 руб. и 88,9 руб. соответственно.

Операции Минфина будут проводиться в период с 5 марта 2021 года по 6 апреля 2021 года, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 6,7 млрд рублей. По прогнозам ведомства, в марте дополнительные доходы бюджета в связи с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем составят 116,9 млрд рублей. В феврале дополнительные доходы составили 31,2 млрд рублей.

С 5 февраля по 4 марта объем покупки валюты предполагался на уровне 45,6 млрд рублей, или по 2,4 млрд рублей в день.

Минфин покупает или продает валюту в соответствии с бюджетным правилом в зависимости от того, находится ли фактическая цена российской нефти Urals выше или ниже базовой цены, установленной в федеральном бюджете. В 2021 году базовая цена составляет $43,3 за баррель.