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Ремонт на остановленной линии Норильской обогатительной фабрики завершат 15 марта

Президент компании Владимир Потанин сообщил, что решение о возобновлении работы будет принято после того, как Ростехнадзор и внутренний аудит подтвердят высокую степень безопасности

НОРИЛЬСК, 3 марта. /ТАСС/. Ремонт на остановленной линии на Норильской обогатительной фабрике должен завершиться 15 марта. Об этом в среду сообщил журналистам президент компании Владимир Потанин.

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"Сейчас идут ремонтные работы на остановленной цепочке по вкрапленным рудам. Они должны плановым образом завершиться в районе 15 числа. На следующей неделе планируется остановка медной цепочки. Это наша собственная инициатива. Мы полагаем, что оборудование на этой цепочке должно быть подвергнуто форсированной модернизации", - сказал Потанин.

По его словам, поставлена цель, добиться полного соответствия характеристик реконструируемого объекта требованием Ростехнадзора. Кроме того, компания должна провести и собственный аудит. "Восстановление работы этих линий возможно только при полной уверенности руководителей, вновь назначенных, в полной безопасности данного объекта. Залогом того, что безопасность будет обеспечена является то, что мы полностью исключаем аварийный участок и делаем две дополнительные ветки, которые должны полностью идти в обход того участка", - сказал он.

Он подчеркнул, что решение о возобновлении работы будет принято после того, как Ростехнадзор и внутренний аудит подтвердят высокую степень безопасности.

20 февраля в результате частичного обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике погибли три человека, еще пятеро пострадали. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м.

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РоссияПотанин, Владимир Олегович
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