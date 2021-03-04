Мишустин в четверг посетит Туву

ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продолжает свою рабочую поездку по регионам Сибири. В четверг, 4 марта, он посетит город Кызыл в Республике Тыва, сообщила пресс-служба правительства.

"В графике председателя правительства запланировано посещение строящейся общеобразовательной школы и терапевтического корпуса Республиканской больницы № 1", - говорится в сообщении кабмина. Мишустин также встретится с главой региона Шолбаном Кара-оолом.

В поездке примут участие министр просвещения Сергей Кравцов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

Кроме того, 4 и 5 марта Мишустин посетит с рабочей поездкой Новосибирск, где запланировано посещение научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", логистического почтового центра, Института ядерной физики Сибирского отделения РАН, а также Новосибирского национального исследовательского государственного университета.

Регион с низкими показателями

Акцент сибирской командировки Мишустина сделан на регионы с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Тува - дотационный субъект Федерации, неоднократно занимавший в различных рейтингах место самого бедного региона России. Значительная часть населения, около 40 тыс. семей, занята разведением скота. Развитию экономики мешают инфраструктурные ограничения - в Туве до сих пор нет железной дороги. Продукция и различные товары ввозятся в регион и вывозятся с его территории, главным образом, с помощью грузового транспора - такие перевозки дороже железнодорожных. Сильный удар по экономике Тувы нанесла и пандемия. Кроме того, наблюдается спад в показателях работы промышленных предприятий республики. По данным территориального органа госстатистики по Красноярскому краю, Хакасии и Туве, промышленное производство в регионе в 2020 году упало на 37%. Основная причина падения показателей - снижение объемов добычи угля.

Тува включена в число регионов, которым необходима поддержка федерального центра для ускорения социально-экономического развития. В прошлом году правительством России утверждена индивидуальная программа развития региона на 2020-2024 годы. В феврале здесь запущена линия по производству железобетонных изделий (ЖБИ), первый объект в рамках индивидуальной программы. В декабре прошлого года глава Тувы сообщил ТАСС, что почти 80% основных строительных материалов завозится в республику из других регионов, что ведет к удорожанию и отражается на сроках строительства.

Индивидуальная программа развития Тувы включает в себя мероприятия по созданию магистральной инфраструктуры и устранению инфраструктурных ограничений, развитию сельского хозяйства, туризма, производства собственных строительных материалов. Планируется создание перерабатывающих предприятий в сельском хозяйстве, курортного комплекса "Чедер" и туркомплекса на базе мараловодческого хозяйства.