"ЭР-Телеком" заявил, что трафик Twitter могут замедлять независимо от операторов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Замедление Роскомнадзором трафика Twitter - технически реализуемая инициатива, которую ведомство может осуществлять независимо от операторов связи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе одного из крупнейших провайдеров домашнего интернета в стране "ЭР-Телеком Холдинг".

С 10 марта Роскомнадзор принял меры по первичному замедлению скорости работы Twitter на 100% мобильных и 50% стационарных устройств в связи с нарушением российского законодательства, связанным с неудалением материалов с запрещенной информацией. В ведомстве добавили, что в случае игнорирования сервисом требований возможна его блокировка.

"Заявленная инициатива технически реализуема. Она может быть осуществлена независимо от операторов связи. К сожалению, это повлияет на качество предоставляемых пользователям услуг", - сказали в "ЭР-Телеком", уточнив, что в случае с Twitter могут возникнуть проблемы с загрузкой изображений или видеоконтента.

Роскомнадзор может самостоятельно фильтровать трафик ресурсов, используя установленные в сетях операторов связи технические средства противодействия угрозам в рамках закона о "суверенном Рунете".

ТАСС направил запросы в "Билайн", МТС, "Мегафон", "Ростелеком" и Tele2.