Что известно о конфликте Роскомнадзора и Twitter

Роскомнадзор принял решение замедлить скорость работы соцсети Twitter на 100% мобильных и 50% стационарных устройств в связи с нарушением ресурсом российского законодательства. ТАСС рассказывает, какие претензии возникли к сервису микроблогов у Роскомнадзора и как развивался конфликт.

Инициативная группа членов Общественной палаты России и СПЧ 25 февраля представила рейтинг интернет-платформ, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента. Twitter занял первое место в антирейтинге.

в части распространения деструктивного контента. занял в антирейтинге. Роскомнадзор 1 марта объявил, что Twitter с 2017 года не удалил 2 862 материала с запрещенной информацией. По состоянию на 10 марта, речь идет уже о 3 168 материалов .

с запрещенной информацией. По состоянию на 10 марта, речь идет уже о . Ведомство направило администрации соцсети более 28 тыс. требований об удалении материалов с запрещенной информацией.

об удалении материалов с запрещенной информацией. Позднее Роскомнадзор сообщил о поступлении в суд административных протоколов в отношении соцсетей, среди которых есть и Twitter, за призывы к подросткам участвовать в несанкционированных акциях.

в отношении соцсетей, среди которых есть и Twitter, за участвовать в несанкционированных акциях. Twitter грозит штраф в размере 12 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к подросткам выйти на несанкционированную акцию в Москве.

за отказ удалить информацию с призывами к подросткам выйти на несанкционированную акцию в Москве. По подсчетам члена Общественной палаты Артема Кирьянова , в общей сложности Twitter могут оштрафовать на сумму от 3,4 млрд до 13,5 млрд рублей .

, в общей сложности Twitter могут оштрафовать на сумму . Роскомнадзор внес распространение информации Twitter в перечень угроз и предупредил, что может заблокировать соцсеть на территории России, если она продолжит игнорировать требования об удалении запрещенной информации.

и предупредил, что может соцсеть на территории России, если она требования об удалении запрещенной информации. Лига безопасного интернета назвала замедление трафика Twitter самой работоспособной мерой в нынешней ситуации, но не исключили, что Роскомнадзору придется блокировать сервис.

в нынешней ситуации, но не исключили, что Роскомнадзору придется блокировать сервис. В СПЧ заявили, что необходимо создать в России аналоги западных интернет-сервисов и создать инструменты, которые позволяют ограничить деятельность зарубежных интернет-платформ в стране.