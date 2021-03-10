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Проблемы Twitter в России
Обновлено 

Что известно о конфликте Роскомнадзора и Twitter

© Twin Design/Shutterstock/FOTODOM
Роскомнадзор решил замедлить скорость работы соцсети на 100% мобильных и 50% стационарных устройств в связи с нарушением ресурсом российского законодательства

Роскомнадзор принял решение замедлить скорость работы соцсети Twitter на 100% мобильных и 50% стационарных устройств в связи с нарушением ресурсом российского законодательства. ТАСС рассказывает, какие претензии возникли к сервису микроблогов у Роскомнадзора и как развивался конфликт.

  • Инициативная группа членов Общественной палаты России и СПЧ 25 февраля представила рейтинг интернет-платформ, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента. Twitter занял первое место в антирейтинге.
  • Роскомнадзор 1 марта объявил, что Twitter с 2017 года не удалил 2 862 материала с запрещенной информацией. По состоянию на 10 марта, речь идет уже о 3 168 материалов.
  • Ведомство направило администрации соцсети более 28 тыс. требований об удалении материалов с запрещенной информацией.
  • Позднее Роскомнадзор сообщил о поступлении в суд административных протоколов в отношении соцсетей, среди которых есть и Twitter, за призывы к подросткам участвовать в несанкционированных акциях.
  • Twitter грозит штраф в размере 12 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к подросткам выйти на несанкционированную акцию в Москве.
  • По подсчетам члена Общественной палаты Артема Кирьянова, в общей сложности Twitter могут оштрафовать на сумму от 3,4 млрд до 13,5 млрд рублей.
  • Роскомнадзор внес распространение информации Twitter в перечень угроз и предупредил, что может заблокировать соцсеть на территории России, если она продолжит игнорировать требования об удалении запрещенной информации.
  • Лига безопасного интернета назвала замедление трафика Twitter самой работоспособной мерой в нынешней ситуации, но не исключили, что Роскомнадзору придется блокировать сервис.
  • В СПЧ заявили, что необходимо создать в России аналоги западных интернет-сервисов и создать инструменты, которые позволяют ограничить деятельность зарубежных интернет-платформ в стране.
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