В суд поступили протоколы на соцсети за призывы детей к участию в незаконных акциях

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор сообщил о поступлении в суд административных протоколов в отношении Facebook, Instagram, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники" и YouTube за призывы подростков к участию в несанкционированных акциях.

"Роскомнадзором составлены протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube, - говорится в сообщении на сайте ведомства. - На сегодняшний день в суд поступили протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", YouTube".

Основанием послужило неудаление или несвоевременное удаление постов, в которых несовершеннолетних призывали к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.

Ранее в пятницу ООО "Мейл.ру" была оштрафована на 4 млн рублей за отказ удалить информацию о несанкционированной акции 23 января в соцсети "Одноклассники".

За нарушение владельцем сайта порядка ограничения доступа к запрещенной информации штраф может составить от 800 тыс. до 4 млн рублей, при повторном нарушении штраф может быть увеличен до одной десятой годовой выручки.