Толстой: Россия не будет делать исключений для IT-компаний, нарушающих ее законы

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российские власти не будут делать исключений для международных интернет-компаний, нарушающих законодательство РФ. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя меры Роскомнадзора по первичному замедлению трафика Twitter.
"Если они не готовы соблюдать российское законодательство, то мы не собираемся делать исключений для компаний, которые себя называют глобальными. Стоит только один раз на это пойти, и после этого последствия будут уже абсолютно неприемлемыми", - сказал Толстой на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере защиты персональных данных и доступности цифровых технологий.
По его словам, парламентарии рассматривают ограничительные меры в отношении IT-компаний только с позиции обеспечения законных прав россиян. "Речь идет о произвольных блокировках, о том, что часть информации просто по решению соцсетей удаляется. Мы видели эти примеры не так давно на предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Мы бы не хотели повторения этого в России", - добавил депутат.