Толстой: Россия не будет делать исключений для IT-компаний, нарушающих ее законы

"Если они не готовы соблюдать российское законодательство, то мы не собираемся делать исключений для компаний, которые себя называют глобальными. Стоит только один раз на это пойти, и после этого последствия будут уже абсолютно неприемлемыми", - сказал Толстой на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере защиты персональных данных и доступности цифровых технологий.

По его словам, парламентарии рассматривают ограничительные меры в отношении IT-компаний только с позиции обеспечения законных прав россиян. "Речь идет о произвольных блокировках, о том, что часть информации просто по решению соцсетей удаляется. Мы видели эти примеры не так давно на предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Мы бы не хотели повторения этого в России", - добавил депутат.