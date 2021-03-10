{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Проблемы Twitter в России

Толстой: Россия не будет делать исключений для IT-компаний, нарушающих ее законы

По словам вице-спикера Госдумы, парламентарии рассматривают ограничительные меры в отношении IT-компаний только с позиции обеспечения законных прав россиян

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российские власти не будут делать исключений для международных интернет-компаний, нарушающих законодательство РФ. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя меры Роскомнадзора по первичному замедлению трафика Twitter.

На эту тему
Главное о проблемах Twitter в России

"Если они не готовы соблюдать российское законодательство, то мы не собираемся делать исключений для компаний, которые себя называют глобальными. Стоит только один раз на это пойти, и после этого последствия будут уже абсолютно неприемлемыми", - сказал Толстой на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере защиты персональных данных и доступности цифровых технологий.

По его словам, парламентарии рассматривают ограничительные меры в отношении IT-компаний только с позиции обеспечения законных прав россиян. "Речь идет о произвольных блокировках, о том, что часть информации просто по решению соцсетей удаляется. Мы видели эти примеры не так давно на предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Мы бы не хотели повторения этого в России", - добавил депутат.

Теги
РоссияТолстой, Петр ОлеговичПроблемы Twitter в России
Пандемия COVID-19
Попова заявила, что отказываться от масочного режима пока нельзя
По словам главы Роспотребнадзора, масочный режим необходим, несмотря на снижение заболеваемости
Читать полностью