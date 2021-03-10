Пушков: дальнейшие меры Роскомнадзора по Twitter будут зависеть от действий самой соцсети

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Дальнейшие решения Роскомнадзора относительно работы Twitter будут зависеть от действий самой соцсети по удалению запрещенного контента. Об этом ТАСС в среду сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Роскомнадзор в среду объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в России в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки.

"В Twitter это [решение Роскомнадзора] будет, безусловно, проанализировано. Дальнейшие действия с нашей стороны будут зависеть от того, какое решение будет принято в Twitter. Если в Twitter эти почти 4 тыс. призывов будут удалены, как требует Роскомнадзор, то тогда каких-либо дальнейших мер не последует. Если Twitter будет настаивать на своем и упорствовать, то тогда будут рассматриваться другие меры, вплоть до блокировки. Но хотел бы подчеркнуть, что это целью не является", - сказал Пушков.

"Мера, которая принята Роскомнадзором, является оправданной, потому что она показывает, что российский регулятор настроен серьезно. Если Twitter не сделает выводы из того, что замедлен трафик, то тогда могут рассматриваться более жесткие меры. На сегодняшний день речь о них не идет, пока идет ограничение только одного типа - замедление доступа к сервису", - пояснил Пушков.

Он уточнил, что замедление доступа к соцсети касается лишь фото- и видеоматериалов, так как они являются "одной из главных форм призывов к суицидам среди несовершеннолетних". По его словам, Twitter можно пользоваться в текстовом режиме. "Задача российского государства - побудить Twitter следовать российскому законодательству и предписаниям регулятора, но постараться не лишать наших граждан возможности пользоваться сервисом как таковым", - сказал Пушков.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что меры приняты "с целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства", и пообещали продолжить давление "до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены". Распространение информации Twitter внесено в "перечень угроз" в соответствии с федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", добавили в ведомстве.