В ОП надеются, что ограничение трафика Twitter приведет к удалению запрещенного контента

"Прежде всего родительское сообщество эта тема [неудаления запрещенного контента] беспокоит в связи с влиянием негативной информации на психическое и духовное здоровье детей, причинением вреда физическому здоровью, пропагандой суицидального поведения, а также вовлечением несовершеннолетних к участию в противоправных действиях", - сказал Рыбальченко ТАСС в среду.

Он напомнил, что во многих странах "практика ограничений применяется и приводит к позитивным результатам с удалением запрещенной информации". "Роскомнадзор впервые применяет такие меры, но он имеет полное право включать доступные механизмы для наведения порядка. Ведь до этого Роскомнадзор многократно обращался с требованием об удалении противоправного контента, но безрезультатно. Надеемся, ситуация, если и не сразу, но изменится", - отметил член ОП.

Он подчеркнул, что Twitter в общественном антирейтинге "занимает лидирующие позиции, антидетский контент в соцсети сохраняется". "Если в других странах, в том числе США и странах ЕС, социальные сети, в том числе Twitter, строго соблюдают возрастную идентификацию аккаунтов, то в России это свобода выбора пользователя. Twitter представляет некоторым компаниям при размещении рекламы и контента самостоятельно определять свою аудиторию, в том числе когда речь идет о пользователях, не указавших свой возраст при регистрации, а это часто дети. Таким образом, они могут получить доступ не только к запрещенной в принципе информации, но и к информации, которая в силу возраста не должна быть им доступна", - заключил Рыбальченко.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Соцсети обязаны незамедлительно принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации. В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.