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Пандемия COVID-19

В Adienne Pharma&Biotech заявили, что могут начать выпуск "Спутника V" в третьем квартале

Глава компании Adienne Srl Антонио Франческо Ди Наро отметил, что не может сообщить данные об объемах производства и что компания еще не решила, где будут распространяться вакцины

ЖЕНЕВА, 10 марта. /ТАСС/. Швейцарско-итальянская компания Adienne Pharma&Biotech, подписавшая с РФПИ соглашение о сотрудничестве для производства вакцины "Спутник V" в Италии, может начать производить российский препарат в третьем квартале 2021 года. Об этом в среду заявил глава компании Adienne Srl (входит в холдинг Adienne Pharma&Biotech) Антонио Франческо Ди Наро.

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"Мы могли бы начать производство регистрационных партий вакцины "Спутник V" на нашем предприятии в Ломбардии уже в третьем квартале, а затем, если Итальянское агентство по лекарствам даст зеленый свет, начнем производство коммерческих партий", - приводит слова Ди Наро агентство Bloomberg. Он добавил, что не может сообщить данные об объемах производства и что компания еще не решила, где будут распространяться вакцины.

8 марта Итало-Российская торговая палата сообщила о подписании договора между РФПИ и Adienne Pharma&Biotech. Во вторник газета la Repubblica сообщила, что "Спутник V" будет производиться с июля на заводе компании в Капонаго (область Ломбардия). Президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани в интервью корреспонденту ТАСС указал, что "Спутник V" будет производиться в Италии и в том случае, если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не даст одобрения на использование препарата в ЕС.

4 марта ЕМА сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. Отдельные государства ЕС уже одобрили применение "Спутника V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации вакцины со стороны EMA. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии.

"Спутник V" занимает второе место среди вакцин по числу одобрений на применение от государственных регуляторов. Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в издании "Ланцет" - одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира.

Теги
ИталияШвейцарияПандемия COVID-19
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