Замгендиректор "Росатома" сообщил, что ледокол "Арктика" успешно работает после ремонта

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Головной ледокол проекта 22220 "Арктика" успешно работает после ремонта, сообщил в ходе конференции Portnews заместитель гендиректора "Росатома" Вячеслав Рукша.

Ранее Рукша сообщал журналистам, что отсутствие надлежащей системы отсоса паров масла в цилиндрах низкого давления потребовало возврата ледокола на базу в Мурманске.

"Я сегодня могу гордо сказать, что первый головной атомный ледокол "Арктика" худо-бедно, но уже практически вторую неделю успешно работает. Надеюсь, все те болезни, которые пришли как всегда с таким большим новым проектом, в целом преодолены, не считая необходимости восстановления полной мощности правого электродвигателя. И таким образом, этот год - это уже будет год первой эксплуатации нового проекта 22220, который должен четко обеспечить все дальнейшие проекты ледокольными проводками", - сказал он.

В ноябре 2020 года универсальный атомный ледокол "Арктика" отправился из Мурманска в первый рабочий рейс.

Атомный ледокол "Арктика" - первый из серии 22220, заложили на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 5 ноября 2013 года, его спустили на воду 16 июня 2016 года. Помимо "Арктики", в серию войдут еще четыре ледокола - "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка". Планируемые даты их ввода в эксплуатацию - 2021, 2022, 2024 и 2026 годы.

Уникальная двухосадочная конструкция позволяет использовать атомоходы проекта 22220 как в глубокой воде, так и в устьях полярных рек. Это преимущество делает судно универсальным и увеличивает географию его эксплуатации. Серия принципиально новых атомных судов проекта 22220, созданных для решения стратегических задач по освоению и развитию Арктики, обеспечит круглогодичную навигацию в западном районе Арктики, что позволит достигнуть необходимого уровня грузоперевозок по Северному морскому пути. Также сейчас осуществляется строительство головного ледокола проекта 10510 "Лидер", ввод в строй которого ожидается в 2027 году.