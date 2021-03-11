"Лукойл" попросил Путина найти способ стимулирования добычи сверхвязкой нефти

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Глава и совладелец крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручения по стимулированию добычи сверхвязкой нефти, поскольку из-за последней налоговой реформы Минфина нагрузка на такие проекты кратно возросла. Свое обращение он озвучил на совещании у президента России Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности.

"Резкий пересмотр налоговых параметров в 2021 году может привести к существенному снижению инвестиционной активности. Наибольший негативный эффект пришелся на сверхвязкие и вязкие нефти, где налоговая нагрузка увеличилась почти в 25 раз. Поэтому я прошу, Владимир Владимирович, вашего поручения, для того, чтобы вместе с Минфином проработать вопрос и найти решение по стимулированию этих проектов, потому что вязкие нефти напрямую связаны с монопоселками и социальной инфраструктурой такого сложного региона как Коми", - сказал он.

Алекперов также отметил необходимость стимулирования добычи на обводненных и выработанных месторождениях. "Мы считаем, что эксперимент по НДД успешно реализуется, он эффективен, поэтому мы сегодня готовы перейти к масштабированию этого эксперимента в традиционных регионах добычи для трудноизвлекаемых обводненных запасов. Прошу по этому вопросу также дать поручение", - сказал глава "Лукойла". По его словам, такие меры дадут возможность покрыть возможный дефицит нефти на рынке. По словам Алекперова, "Лукойл" только за последние три года инвестировал 2 трлн рублей в развитие производственных программ, а "в 2020 году инвестиции компании выросли на 20% к уровню 2019 года, несмотря на кризисные ситуации".