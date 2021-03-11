Минтранс актуализирует перечень транспортных проектов для финансирования из ФНБ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Минтранс РФ актуализирует перечень транспортных проектов для финансирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ) с учетом поручений президента России Владимира Путина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

В четверг глава государства заявил, что ликвидные активы ФНБ превысили оценку в 7% ВВП. Прогнозируется, что при сохранении текущей внешнеэкономической конъюнктуры фонд будет ежемесячно пополняться на 180-200 млрд рублей. С учетом этого Путин поручил правительству в течение месяца представить новые предложения по инвестированию средств ФНБ.

"Перечень таких проектов в Минтрансе есть. В настоящее время он актуализируется с учетом поручения президента России", - отметили в Минтрансе.