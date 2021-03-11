Глава Минэкономразвития рассказал о заложенных в курс рубля страхах

"Что касается курса и всех прочих вопросов, мне кажется, что в текущий уровень курса все возможные страхи уже заложены. Мы говорили, что фундаментальный уровень курса - он все-таки несколько иной. Сопоставляя нынешнюю цену нефти и нынешний курс, понимаем, что неравновесная ситуация. Мы исходим из того, что это как раз в основном психологические факторы, опасения, риски", - заявил министр, отвечая на вопрос о влиянии возможных западных санкций на курс рубля.