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Санкции в отношении России

Глава Минэкономразвития рассказал о заложенных в курс рубля страхах

Максим Решетников отметил, что текущий курс нацвалюты не соответствует фундаментальному уровню

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Фактический курс рубля не соответствует фундаментальному уровню, в него уже заложены психологические факторы и страхи, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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"Что касается курса и всех прочих вопросов, мне кажется, что в текущий уровень курса все возможные страхи уже заложены. Мы говорили, что фундаментальный уровень курса - он все-таки несколько иной. Сопоставляя нынешнюю цену нефти и нынешний курс, понимаем, что неравновесная ситуация. Мы исходим из того, что это как раз в основном психологические факторы, опасения, риски", - заявил министр, отвечая на вопрос о влиянии возможных западных санкций на курс рубля.

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РоссияСанкции в отношении РоссииРешетников, Максим Геннадьевич
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