Mail.ru Group не будет комментировать действия "Телеспорта" с размещаемым им контентом

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Mail.ru Group не комментирует действия своих пользователей с размещаемым ими контентом на сервисах холдинга и не считает нужным занимать чью-либо сторону в споре "Яндекса" и "Телеспорт". Об этом ТАСС в пятницу сообщил руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин.

В четверг "Яндекс" обратился к Mail.ru Group за публичными объяснениями, связанными с исками компании "Телеспорт" о неправомерной демонстрации матчей итальянской и испанской футбольных лиг, размещенных в "Одноклассниках" и "ВКонтакте". В частности, "Яндекс" попросил Mail.ru Group объяснить, почему открытый для индексации контент "Телеспорта" стал закрытым только после подачи иска. Также компания поинтересовалась, почему Mail.ru Group не явилась в суд, хотя разбирательство идет по поводу контента, размещенного на серверах компании.

В Mail.ru Group напомнили, что не являются ни истцом, ни ответчиком в судебном процессе между "Яндексом" и "Телеспорт", а потому "не считают правильным занимать чью-либо сторону в этом споре". "А еще мы никогда не комментируем действия наших пользователей. Мы не разглашаем, кто из пользователей, когда и что делал с контентом. Так же поступим и в этот раз", - сказал Лучин.

Претензии "Телеспорта" к "Яндексу", которые вылились в судебные иски против IT-компании, связаны с тем, что, по мнению "Телеспорта", "Яндекс" незаконно использует видеофрагменты матчей чемпионатов Испании и Италии по футболу, права на трансляцию которых принадлежат телестанции.

В "Яндексе" при этом считают, что, если правообладатель изначально не ограничил доступ к видео, которое он размещает в соцсетях, для индексации в поисковике, то такой контент должен быть общедоступным.