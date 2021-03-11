"Яндекс" обратилась к Mail.ru Group по поводу исков "Телеспорта"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. "Яндекс" обратилась к Mail.ru Group за публичными объяснениями, связанными с исками компании "Телеспорт" о неправомерной демонстрации матчей итальянской и испанской футбольных лиг, размещенных в "Одноклассниках" и "ВКонтакте". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В "Яндексе" пояснили, что контент, размещаемый в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", как и на большинстве видеохостингов, является общедоступным и открыт для индексации поиском. Причем в случае, если правообладатель не настроил никаких ограничений в момент размещения контента, он соглашается с этим, указали в компании.

Так, правообладатель - компания "Телеспорт" - разместила видео в своих группах в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", причем эти видео не были закрыты для индексирования поисковыми системами и для встраивания на других сайтах с помощью технологии iframe, рассказали в "Яндексе".

"Мы видим, что у правообладателя есть возможность запретить встраивание, в том числе поисковыми сервисами. На момент подачи иска видео, которые "Телеспорт" разместил в соцсетях, были открыты. После подачи иска они стали закрыты для встраивания и индексации. Мы не знаем, по какой причине Mail.ru Group или "Телеспорт" изначально оставили видео открытыми", - сообщили в "Яндексе".

В компании подчеркнули, что, поскольку судебное разбирательство между "Телеспортом" и "Яндексом" создает важный для отрасли прецедент по использованию технологии iframe, там считают важным понимать позицию Mail.ru Group по этому поводу. "Ранее мы просили представителей Mail.ru Group разъяснить ситуацию в суде. Однако компания проигнорировала просьбу объяснить суду, как работают правила доступа к видео", - добавил собеседник агентства.

"Просим вас пояснить, почему открытый для индексации контент "Телеспорта" только после подачи иска стал закрытым, кто и по какой причине закрыл к нему доступ? Почему Mail.ru Group не явилась в суд, хотя разбирательство идет по поводу контента, размещенного на серверах компании?", - заявили в компании.

Иски "Телеспорта" против "Яндекса"

В августе 2020 года "Телеспорт" подал иск к "Яндексу" на 2,95 млрд рублей, обвиняя его в незаконном использовании видеонарезок с матчей чемпионатов Испании и Италии по футболу в разделе "Яндекс.Видео".

В феврале 2021 года "Телеспорт" сообщил, что выиграл первый суд по этому делу. Согласно решению суда, ИТ-компания должна выплатить 3,68 млн рублей - в такую сумму суд оценил штраф за одно нарушение, исходя из двойной стоимости права. В "Телеспорте" тогда отмечали, что еще один иск, на 2,95 млрд рублей, продолжает находиться на рассмотрении суда.

Ранее в четверг "Телеспорт" сообщил, что иск к "Яндексу" на сумму 529 млн рублей, связанный с трансляцией чемпионата Испании по футболу, поддержала Испанская футбольная лига (Ла Лига).

В "Яндексе" в свою очередь еще раз подчеркнули позицию, что "Телеспорт" сам размещал контент в своих группах в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", который открыт для индексации в поиске, и если правообладатель не настроил никаких ограничений, то он соглашается с тем, что контент является общедоступным.