Акции Twitter отыграли падение котировок после решения Роскомнадзора 10 марта

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Акции американской компании Twitter по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг выросли более чем на 5,5%, тем самым отыграв падение на 3,8% в среду, 10 марта, после новости о том, что Роскомнадзор начинает замедление скорости работы соцсети, так как та не удаляет запрещенный в России контент.

Согласно данным торговой площадки, котировки Twitter к завершению торгов повысились на 5,6%, до $68,46 за акцию, при этом при закрытии торговой сессии в среду за одну акцию компании давали $64,83.

Заметный рост котировок Twitter в четверг последовал за общей положительной динамикой на бирже и увеличением на 2,36% технологического индекса Nasdaq после подписания президентом США Джо Байденом нового пакета мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом $1,9 трлн.