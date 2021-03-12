{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Проблемы Twitter в России

Акции Twitter отыграли падение котировок после решения Роскомнадзора 10 марта

Котировки компании к завершению торгов повысились до $68,46 за акцию

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Акции американской компании Twitter по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг выросли более чем на 5,5%, тем самым отыграв падение на 3,8% в среду, 10 марта, после новости о том, что Роскомнадзор начинает замедление скорости работы соцсети, так как та не удаляет запрещенный в России контент.

На эту тему
Главное о проблемах Twitter в России

Согласно данным торговой площадки, котировки Twitter к завершению торгов повысились на 5,6%, до $68,46 за акцию, при этом при закрытии торговой сессии в среду за одну акцию компании давали $64,83.

Заметный рост котировок Twitter в четверг последовал за общей положительной динамикой на бирже и увеличением на 2,36% технологического индекса Nasdaq после подписания президентом США Джо Байденом нового пакета мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом $1,9 трлн.

Теги
СШАРоссияПроблемы Twitter в России
Глава ЦБ сообщила, что россияне вложили в иностранные ценные бумаги более 1,3 трлн рублей
По словам Эльвиры Набиуллиной, большая доля принадлежащих гражданам акций и облигаций приходится на отечественные компании
Читать полностью