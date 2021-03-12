Акции "М.Видео" снижаются почти на 4% на фоне новостей об SPO

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Стоимость акций "М.Видео" на Московской бирже снижается на 3,78% к отметке закрытия предыдущих торгов, до 728,2 руб. за акцию, следует из данных торговой площадки на 10:01 мск.

К 10:28 мск котировки компании замедлили снижение до 2,9%, бумаги торговались на уровне 734,9 руб. за акцию.

Ценные бумаги снижаются на новостях о том, что группа "М.Видео-Эльдорадо" увеличила долю акций в свободном обращении до 24% по итогам SPO. Также группа "Cафмар" реализовала в рамках SPO "М.Видео" 24 279 174 акций компании по цене 725 руб. за бумагу.

Контролирующим акционером компании является ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева. На 31 декабря 2020 года группа объединяет 542 магазина под брендом "М.Видео", 532 магазина под брендом "Эльдорадо" в более чем 250 городах России.