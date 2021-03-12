"М.Видео-Эльдорадо" увеличила долю акций в свободном обращении до 24%

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Группа "Сафмар" продала в рамках SPO "М.Видео" 13,5% акций компании, доля акций компании в свободном обращении выросла до 24%. Об этом говорится в сообщении "М.Видео".

"Группа "Сафмар" проинформировала компанию о вторичном публичном предложении 24 279 174 акций "М.Видео", реализованном Ericaria Holdings Ltd. по цене 725 руб.", - отмечается в сообщении.

Таким образом, сумма сделки составила более 17,6 млрд руб. "Дополнительные 13,5% акций в свободном обращении будут способствовать дальнейшему усилению инвестиционной истории компании, облегчат доступ к акциям более широкому кругу инвесторов и улучшат ликвидность", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров "М.Видео-Эльдорадо" Саида Гуцериева.

В компании также сообщили о том, что до завершения предложения группа "Сафмар" владела 132 140 111 обыкновенными акциями "М.Видео", что составляет 73,5% от акционерного капитала компании. После завершения предложения продающим акционером совокупная доля группы "Сафмар" в акционерном капитале компании составит приблизительно 60%. Компания не получит каких-либо поступлений от реализации продающим акционером продаваемых акций. Предложение не приведет к размыванию долей других акционеров компании.

BofA Securities, J.P. Morgan, UBS Investment Bank и "ВТБ Капитал" выступили совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами в связи с предложением. "Ренессанс Капитал" стал консультантом компании в рамках предложения.

"М.Видео" объявила о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций 9 марта 2021 года.

Контролирующим акционером компании является ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева. На 31 декабря 2020 года группа объединяет 542 магазина под брендом "М.Видео", 532 магазина под брендом "Эльдорадо" в более чем 250 городах России.