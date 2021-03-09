Группа "Сафмар" продаст в рамках SPO "М.Видео" до 13,5% акций компании

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. "М.Видео" объявила о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций, в рамках которого основной владелец компании, группа "Сафмар" продаст до 13,5% акций компании. Об этом говорится в сообщении "М.Видео".

"С учетом акций, принадлежащих продающему акционеру, группа "Сафмар" в настоящее время владеет 132 млн 140 тыс. 111 обыкновенными акциями компании, что составляет 73,5% от акционерного капитала компании. Ожидается, что после завершения предложения продающим акционером совокупная доля группы "Сафмар" в акционерном капитале компании составит приблизительно 60% (при условии размещения всех продаваемых акций)", - отмечается в сообщении.

В компании сообщили о том, что вторичное публичное предложение будет проводиться компанией Ericaria Holdings Ltd. и включает до 24 млн 279 тыс. 174 обыкновенных акций компании, что составляет 13,5% акционерного капитала.

В связи с предложением компания, начиная с 10 марта 2021 года, проведет серию встреч с инвесторами; формирование книги заявок осуществляется с 9 марта 2021 года. Количество продаваемых акций и цена предложения, по которой продаваемые акции будут реализованы, будут определены по итогам формирования книги заявок. Сроки закрытия книги заявок, цена и распределение акций определяются по усмотрению совместных глобальных координаторов и продающего акционера и будут объявлены дополнительно.

Ожидается, что компания, продающий акционер и ряд других акционеров компании заключат соглашение об ограничении на отчуждение и ряд других действий c акциями компании (lock-up) на 180 дней с даты завершения предложения. BofA Securities, J.P. Morgan, UBS Investment Bank и "ВТБ капитал" выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами в связи с предложением. "Ренессанс капитал" является консультантом компании в рамках предложения.

Компания не получит каких-либо поступлений от реализации продающим акционером продаваемых акций. Вторичное публичное предложение не приведет к размыванию долей других акционеров компании, добавили в "М.Видео".

О компании

Контролирующим акционером компании является ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева (73,5% акций). Еще 15% акций "М.Видео" принадлежит германской компании Media-Saturn-Holding GmbH, основным акционером которой является Ceconomy AG, прочие акционеры - 10,4%, порядка 1,1% принадлежит ООО "МВМ". На 31 декабря 2020 года группа объединяет 542 магазина под брендом "М.Видео", 532 магазина под брендом "Эльдорадо" в более чем 250 городах России.