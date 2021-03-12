Банк России аннулировал лицензию у банка "Альба Альянс"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Банк России приказом от 12 марта 2021 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Альба Альянс" (город Москва), говорится в сообщении регулятора. Коммерческая организация, являющаяся участником системы страхования вкладов, по величине активов занимала на 1 февраля 2021 года 282-е место в банковской системе РФ.