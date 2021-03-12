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Банк России аннулировал лицензию у банка "Альба Альянс"

Основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство организации, направленное в связи с решением о ее добровольной ликвидации

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Банк России приказом от 12 марта 2021 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Альба Альянс" (город Москва), говорится в сообщении регулятора. Коммерческая организация, являющаяся участником системы страхования вкладов, по величине активов занимала на 1 февраля 2021 года 282-е место в банковской системе РФ.

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В ЦБ отметили, что причиной для аннулирования лицензии у ООО КБ "Альба Альянс" послужило ходатайство кредитной организации, которое было направлено в Банк России из-за решения единственного участника о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно отчетным данным, представленным в ЦБ, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В КБ "Альба Альянс" назначат ликвидационную комиссию.

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