Банк России аннулировал лицензию у банка "Альба Альянс"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Банк России приказом от 12 марта 2021 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Альба Альянс" (город Москва), говорится в сообщении регулятора. Коммерческая организация, являющаяся участником системы страхования вкладов, по величине активов занимала на 1 февраля 2021 года 282-е место в банковской системе РФ.
В ЦБ отметили, что причиной для аннулирования лицензии у ООО КБ "Альба Альянс" послужило ходатайство кредитной организации, которое было направлено в Банк России из-за решения единственного участника о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно отчетным данным, представленным в ЦБ, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
В КБ "Альба Альянс" назначат ликвидационную комиссию.