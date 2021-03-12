В СФ считают, что деньги от штрафа "Норникеля" позволят восстановить экосистему Норильска

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Решение Арбитражного суда Красноярского края по иску Росприроднадзора, согласно которому Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, дочерняя структура "Норникеля") выплатила штраф в размере 146,2 млрд рублей, позволит реализовать мероприятия по возвращению экосистемы Норильска в первоначальное состояние. Об этом ТАСС в пятницу сказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

"Решение Арбитражного суда Красноярского края по иску Росприроднадзора о выплате 146,2 млрд рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде, означает, что те мероприятия, которые были запланированы, в том числе по возвращению экосистемы в первоначальное состояние, смогут быть реализованы", - подчеркнул Журавлев.

"Президентом поручено обеспечить использование этих средств в среднесрочной и долгосрочной перспективе на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске и прилегающем регионе. Большая часть денег будет направлена в федеральный бюджет на восстановление водных объектов, часть из них - 684, 9 млн рублей - в доход бюджета Норильска для возмещения вреда, нанесенного почвам", - добавил сенатор.

Как уточнил Журавлев, проблемы города имеют комплексный характер, требуют совместных усилий федеральных органов государственной власти, органов власти Красноярского края, местного самоуправления и ПАО "ГМК "Норильский никель". "В рамках реализации постановления Совета Федерации "О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края" мы будем осуществлять строгий контроль за ходом осуществления наших рекомендаций по восстановлению города", - добавил вице-спикер Совфеда.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей. 3 марта компания заявила о полной выплате средств.