В Венгрии сообщили, что доза "Спутника V" обошлась Будапешту дешевле вакцины из Китая

ВЕНА, 12 марта. /ТАСС/. Власти Венгрии обнародовали контракты на закупку российской и китайской вакцин от нового коронавируса. Об этом сообщило в пятницу венгерское агентство MTI .

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Контракты разместил на странице в Facebook глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйаш. Согласно документу, доза российского препарата "Спутник V" из двух компонентов стоит $19,99 (€16,71), доза китайского препарата компании Sinopharm, приобретенного через посредника, стоит €30 и 5% НДС в пользу государства.

Ранее власти Венгрии призвали Европейскую комиссию раскрыть детали контрактов, которые были подписаны с западными фармацевтическими компаниями для поставки вакцин в страны Европейского союза.

В Венгрии для вакцинации доступны пять препаратов: американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca, китайской Sinopharm, а также российская вакцина "Спутник V".